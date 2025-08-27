Dáma prvorepublikové dikce i noblesy Soňa Červená brala Hradec jako svou malou pevnost. Její pradědeček měl v historickém centru slavnou dílnu na hudební nástroje, narodil se tu její otec Jiří, zakladatel Červené sedmy, ona sama si přála spočinout v rodinné hrobce na Pouchově.
Soňa Červená po návratu z exilu přijala hostování v Klicperově divadle, ale také seč mohla, pomáhala zdejší Filharmonii s varhanami a nakonec orchestru odkázala historické dechové nástroje z rodinné dílny tubu, eufonium, fanfárovou trubku a dva suzafony.
A Filharmonie jí to s díky vrací, nejen tím, že po ní pojmenuje koncertní sál. Velkým díkem bude Open Air koncert pro Hradec, který nese název Soňa Červená 100.
„Její osobnost si připomeneme velkým koncertem, jímž provedou její přátelé Pavel Sršeň a herec Jan Sklenář,“ stojí na stránkách orchestru.
Ten uvede skladby z muzikálu Divotvorný hrnec, neboť mladičká Soňa Červená byla snad třistakrát Káčou vedle Werichova vodníka Čochtana. Kromě písní U nás doma a Tam za tou duhou zazní i kuplet Jiřího Červeného Bývala jsem vždycky dívka.
31. srpna 2017
Finále pak průřezem z Bizetovy opery připomene nejslavnější roli Soni Červené, jíž byla Carmen. Titulní hrdinku zazpívá mezzosopranistka Ester Pavlů, Dona Josého tenorista Michal Lehotský a toreadora Escamilla barytonista Svatopluk Sem. Filharmonii řídí Kaspar Zehnder.
Oblíbené vystoupení u Labe ohlásí 48. sezonu hradeckého tělesa. Koncert je také součástí oslav 800 let první zmínky o Hradci.