Novinka v Česku. Výmoly vyhledává AI, cestářům napíše, kde je třeba oprava

Tomáš Hejtmánek
  17:12aktualizováno  17:12
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Cestáři v Královéhradeckém kraji jako první v Česku začali používat umělou inteligenci k analýze stavu vozovek. Systém sám vyhodnotí, kde je třeba silnici opravit a pošle přesná data se souřadnicemi. Součástí dodávky je také pronájem mikrovlnné technologie, která defekt dokáže kvalitně opravit i v minusových teplotách.

Královéhradecký kraj si kontrolu vozovek s využitím umělé inteligence vyzkoušel jednorázově letos na jaře v Krkonoších. Teď se pustil do ročního pilotního provozu.

Kamery nechal nainstalovat do pěti vozidel krajské správy silnic, která budou během roku pravidelně projíždět po vybraných silnicích ve všech pěti bývalých okresech. Data poté pracovníci odešlou do společnosti Futtec, kde je AI vyhodnotí a pošle zpět nalezená poškození.

„My je zkontrolujeme, vyhodnotíme, jestli je oprava proveditelná a nákladově efektivní a pak odešleme pokyn k opravě Údržbě silnic Královéhradeckého kraje,“ popisuje ředitel Správy silnic Petr Kašpar.

Silnici snímá outdoorová kamera s 4K rozlišením.
Pracovníci Údržby silnic Královéhradeckého kraje s přístrojem na mikrovlnnou opravu silnic.
Pracovníci Údržby silnic Královéhradeckého kraje s přístrojem na mikrovlnnou opravu silnic. Před opravou se díra zvětší bouracím kladivem. Čerstvý asfalt se pak srovná vibrační deskou.
Nákladní auto složí nejen k dopravě Cestáře, ale uvnitř jsou také pece na zahřátí asfaltové směsi a její zásoba na celý den provozu.
7 fotografií

Druhá krajská organizace pak dojede na místo a pomocí speciální mikrovlnné technologie díru zacelí. Za pronájem stroje na jeden rok zaplatí údržba silnic 12 milionů korun. Poskytnutí technologie k vyhodnocení defektů získal kraj zdarma.

„Pro společnost je to příležitost, jak systém dlouhodobě vyzkoušet v reálném provozu. Pokud se ukáže, že je to správná cesta, rádi bychom ho poté rozšířili na větší počet silnic,“ říká hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta (ANO).

Cestáři vytipovali pro pravidelnou kontrolu zhruba 1 500 kilometrů silnic druhé a třetí třídy, které jsou v majetku kraje. Celkem hejtmanství spravuje 3 300 kilometrů komunikací. Ne všude se však nasazení umělé inteligence vyplatí. Na cestách, které jsou ve špatném stavu a musejí se kompletně opravit, nemá smysl hledat lokální poškození.

Systém pracuje i při rychlosti 80 km/hod

„Hlavním cílem je včasný monitoring počátečních poruch a jejich včasná oprava. Eliminujeme tím pozdější poškození, jehož oprava by byla výrazně dražší. Od pravidelné kontroly si slibujeme možnost sledovat rychlost rozšiřování závady. To neumíme lidským okem zpracovat,“ vysvětluje předseda představenstva Údržby silnic Jaroslav Špaček.

Cestáři už nyní krajské komunikace pravidelně kontrolují. Proto podle Špačka nedojde k navýšení počtu jízd. Dosud pracovníci firmy záznamy kontrolovali ručně. Menších poškození si tak nemuseli všimnout.

Obrazová data zaznamenávají běžné outdoorové kamery umístěné ve vozidlech. Za první měsíc provozu nasnímaly 470 kilometrů silnic a ke kontrole odešlo 1,4 TB dat. AI na nich odhalila 76 výtluků k opravě.

„Systém pracuje i při rychlosti 80 kilometrů v hodině a je schopný identifikovat věci, které tam nepatří. Eliminuje výpusti, kanály, odpadky. Algoritmus se neustále učí eliminovat objekty, které jsou falešně pozitivní,“ vysvětluje Ondřej Rušikvas ze společnosti Futtec, která systém vyvinula ve spolupráci s Technickou univerzitou Ostrava.

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Systém je napojený na GPS a kromě souřadnic předá cestářům v reportu také snímky poškození a širšího okolí. Podobnou technologii v Česku nabízejí i další společnosti, třeba VARS Brno, jehož systém CleveRA Car používá kromě obrazových senzorů také laserové snímání povrchu vozovky.

Díry opraví „mikrovlnka“

Futtec cestářům na rok pronajal také technologii na mikrovlnnou opravu výtluků. Stroj nazvaný Cestář zahřeje asfalt na vysokou teplotu. Paralelně se v nákladním voze zahřívá také obalovaná směs.

„Díky tomu, že podklad i směs mají stejnou teplotu, dojde k propojení materiálů a nevznikají spáry, které je potřeba dodatečně ošetřovat. Oprava je kvalitnější a trvalejší. Můžeme je provádět i v zimě při minus 7 stupních Celsia,“ upozorňuje ředitel Údržby silnic Jiří Brandejs.

Podle kraje oprava vydrží nejméně tři roky, což je násobně více oproti běžným provizorním metodám, které se v chladnějším období provádějí. Samotná mikrovlnná technologie není novinkou. Ředitelství silnic a dálnic ČR ji používá už roky.

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Kraj si slibuje úsporu až ve stovkách milionů korun, které by jinak stály následné komplexní opravy, pokud by se na poškození nepřišlo včas. Krajští cestáři získali mikrovlnného Cestáře minulý týden a zatím s ním opravili několik poškození na Královéhradecku.

„Zatím stále probíhá zaškolování našich zaměstnanců pracovníkem Futtecu, aby získali rutinu a práce byla rychle hotová. Počítáme však s nasazením technologie ve všech částech kraje, kde bude lokální oprava dávat ekonomický smysl,“ doplňuje Brandejs.

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