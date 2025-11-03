Vlak bez strojvůdce najezdil už 3 000 kilometrů, reaguje na zvířata i vůz na přejezdu

Experimentální vlak bez strojvůdce firmy AŽD Praha najel od dubnového zahájení provozu do začátku října prvních 3 000 kilometrů. Provoz s cestujícími na trati mezi Kopidlnem na Jičínsku a Dolním Bousovem na Mladoboleslavsku byl bez závad na softwaru či řízení.

Autonomní vlak je prvním svého druhu v Evropě, který jezdí na takzvané širé trati, tedy mezi stanicemi.

Vlak zvaný Edita podle AŽD potvrdil dosavadním provozem svou spolehlivost. Na trati zvané Kopidlnka jezdil o vybraných víkendech a letních prázdninách.

AŽD Praha oficiálně zahájilo provoz autonomního vlaku na trati mezi Kopidlnem a Dolním Bousovem. (4. dubna 2025)
Technici v autonomním vlaku kontrolují, zda systémy pracují správně a případně zasáhnou. (4. dubna 2025)
„Nezaznamenali jsme žádnou technickou závadu související se softwarem či řízením. Vlak se zastavil pouze v situacích, kdy mu do cesty vstoupily reálné překážky, například stádo ovcí, zajíc či srna, která běžela souběžně s vlakem a následně přešla přes koleje,“ uvedl generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

V jednom případě podle něj vlak správně reagoval i na automobil, jehož řidič nerespektoval stopku na přejezdu.

„To je pro nás důkaz, že technologie funguje a dokáže spolehlivě vyhodnocovat rizikové situace. Stále ale na základě řady testovacích jízd vylaďujeme software,“ uvedl Chrdle.

Protože legislativa neumožňuje provoz zcela bez obsluhy, je i v autonomním vlaku strojvedoucí, který ale na jízdu mezi stanicemi pouze dohlíží.

Vývoj nekončí

Vývoj autonomního vlaku s dubnovým uvedením do provozu neskončil. AŽD nyní například testuje technologii, která pomocí inteligentní kamery vyhodnocuje chování aut a chodců na přejezdech.

Autonomní vlak svezl v Česku první cestující, v akci byl i zabezpečovač

Novinky se dotknou i cestujících. AŽD hodlá v roce 2026 spustit inteligentní zastávku na znamení. I v přívěsném voze bude tlačítko, jímž si cestující vyžádá zastavení na příští zastávce.

„Plánujeme také zavést dálkové ovládání vlaku, takže strojvedoucí bude moci autonomní vlak řídit ručně z Kompetenčního centra (v zastávce) Dětenice, ale i přímo z ředitelství společnosti AŽD,“ uvedl Chrdle.

Vlak je již podle něj také schopný zvýšit maximální rychlost z dosavadních 60 kilometrů v hodině na 80 kilometrů v hodině.

Náklady projektu byly asi 320 milionů korun. Z nich 120 milionů korun na vývoj a postavení autonomního vlaku poskytla Evropská unie v projektu Europe’s Rail. Zbylých 200 milionů investovala AŽD do opravy trati, zajištění přejezdů a dalších technologií na trati, která je dlouhá 24 kilometrů.

Kromě Kopidlnky AŽD provozuje vlaky na vlastní Švestkové dráze na Lounsku. Firma ji plánuje do roku 2030 proměnit na první plně autonomní regionální železniční linku v Evropě s každodenním provozem v otevřené krajině.

První autonomní vlak sveze cestující na jaře, v záloze bude živý strojvedoucí

Edita vznikla modernizací motorového vozu 810.111. Cestující vozí v opraveném vagonu řady 010. Oba vozy pocházejí ze 70. let minulého století. Vlak má kamery a laserové senzory, které snímají okolí, měří vzdálenosti a mapují terén. Trať pokrývají systémy a sítě ETCS, 5G a GSM-R.

AŽD je dodavatelem technologií zabezpečení a řízení dopravy, a to především železniční. Obrat firmy byl loni 13 miliard korun. Firma má kolem 1 700 pracovníků a působí zhruba v 20 zemích světa.

