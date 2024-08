Z pasťáku pro chlapce budou nájemní byty, Kostelec za ně dá 100 milionů

Byty ve městě i na celém Rychnovsku stále chybí. A když jsou, nájemné šplhá k 240 korunám za metr čtvereční. Když Kostelec před dvěma lety dokončil stavbu nájemního domu v Kostelecké Lhotě, po 13 bytech s regulovaným nájmem se jen zaprášilo. Město je tehdy nabídlo za cenu těsně pod 1 korunou za metr.

„Bytové jednotky jsou plně obsazené. Máme tu fenomén Škodovky, který táhne ceny bytů nahoru. Bohužel je to smutná daň za pracovní příležitosti. Do Kvasin to je od nás patnáct minut,“ připomíná starosta Kostelce nad Orlicí Tomáš Kytlík (za TOP 09).

Výše nájemného v Kostelci dosahuje úrovně krajských měst včetně Hradce Králové. Avšak v rekonstruovaném objektu chce radnice udržet nájemné na nižší hladině. Pohybovat by se mělo kolem 140 korun za metr. Vzniknout mají byty různých velikostí od menších s necelými 40 metry plochy až po rodinné byty s výměrou kolem 80 metrů. V menších jednotkách by měsíční nájem bez energií mohl vyjít na sumu kolem 5,5 tisíce korun.

„Potenciální struktura klientů může být velmi pestrá od samostatně žijících seniorů až po rodiny s dětmi. Projektanti navrhli přestavbu velmi vkusně, především v horních patrech budou velice pěkné byty,“ míní starosta.

Nabídkou bytů se radnice snaží udržet ve městě mladé. Potíž je především s odlivem studentů, kteří se po vysoké škole nevrací, protože nemají kde bydlet. Přitom ke stavbě rodinných domů je v Kostelci jen málo možností. Radnice chce upřednostnit strategické profese, které v regionu chybí: lékaře a zdravotníky, učitele, hasiče, policisty či pracovníky v sociálních službách. Část bytů má mít status sociálního bydlení právě pro studenty a seniory.

Ústav pro mravně vadné hochy

Dům poblíž okružní křižovatky na silnici I/11 leží jen pár kroků od centra. Vznikl ve 30. letech jako chudobinec, avšak po roce 1945 se tam z Horních Počernic u Prahy přestěhoval výchovný ústav pro chlapce.

„Pasťák“ však v Kostelci nad Orlicí působil už před válkou v bývalém Zoubkově útulku. Po první světové válce ho ve městě zřídila Česká zemská komise pro péči o mládež v Praze III. jako „výchovnu pro hochy mravně vadné“.

Především z Prahy putovalo do Kostelce až 60 chlapců, kteří měli problémy se zákonem, postrádali řádnou výchovu a hrozilo, že by „zpustli“. Šlo často o děti z rodin, kde otcové zamířili do bojů za první světové války. Později ústav přešel pod Ústřední sociální ústav hl. města Prahy a v 50. letech jako základní škola s dětským domovem pečoval až o stovku chovanců.

Vilu ředitele už zbourali

Když se „pasťák“ po revoluci přestěhoval do nové budovy blíže k náměstí, začala původní budova chátrat. Tělocvičnu v zadní části získal Královéhradecký kraj, který ji využívá pro své kostelecké střední školy. Hlavní budovu koupilo od pražského magistrátu asi za 12 milionů korun město.

„V areálu byla ještě vila ředitele, kterou jsme při přípravě rekonstrukce nechali zdemolovat. Na přestavbu už máme platné stavební povolení a dodavatele,“ říká Kytlík.

Rekonstrukce vyjde na 100 milionů korun. V suterénu, kde dříve byly tělocvičny, kuchyně a jídelna, vzniknou sklepy. Na dvoře má být asi 52 parkovacích míst. O části zahrady se ještě bude rozhodovat. Počet stání se tak může ještě zvýšit, ale také tam může vzniknout třeba dětské hřiště. Radnice ještě uvažuje o doplnění projektu o fotovoltaickou elektrárnu.

„Na stavbu bychom mohli získat dotaci ve výši až 35 procent uznatelných nákladů. Současně uvažujeme o výhodném úvěru od Státního fondu podpory investic, který by nám pokryl až 90 procent částky s úrokem kolem 2,5 procenta na dvacet let. To se nám zdá jako solidní nabídka. Se zbylými 10 procenty si náš rozpočet poradí,“ sděluje Tomáš Kytlík.