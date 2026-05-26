Koupaliště Flošna v H. Králové v sobotu zahájí sezonu, voda bude mít 26 stupňů

Koupaliště Flošna ve stotisícovém Hradci Králové zahájí letní sezonu v sobotu 30. května. Voda v bazénech bude vyhřívaná na 26 stupňů Celsia. Vstupné bude stejné jako loni, například celodenní vstupné pro dospělého placené hotově bude i letos 220 korun. ČTK to dnes sdělila hradecká radnice. Flošna díky vyhřívaným bazénům tradičně zahajuje sezonu jako první koupaliště v Královéhradeckém kraji a v září ji končí jako poslední. Loni Flošna otevřela 31. května.
Otevírací doba bude zatím od 10:00 do 18:00, postupně by se měla prodlužovat. Novinkou na koupališti budou toalety v blízkosti dětského bazénku. Dosud musejí rodiče s dětmi chodit na toalety v rohu areálu. Stavbaři toalety nyní dodělávají, sloužit by měly začít počátkem července.
Koupaliště Flošna v sezoně nabízí padesátimetrový plavecký bazén, relaxační bazén s divokou řekou a s masážními lehátky, dětský bazén s minitobogany a dva velké tobogany, z toho jeden dušový, které obtéká líná řeka. Jedním z lákadel je adrenalinová skluzavka Jump. Atrakce jsou v ceně vstupného.
Flošna začala sloužit veřejnosti 21. května 2010 a dosud ji navštívilo 1,43 milionu lidí. Zatím nejúspěšnější sezonu koupaliště zažilo v roce 2018, kdy je navštívilo přes 119.000 lidí. Naopak nejhorší byl rok 2021, kdy na koupaliště přišlo 58.000 lidí. Loni na koupaliště od 31. května do 9. září přišlo 67.674 lidí, což byla dosud druhá nejnižší návštěvnost. Propad správci koupaliště přičetli nepříznivému proměnlivému počasí.
Po celý rok zůstávají v areálu koupaliště v provozu střediska wellness, fitness, squash a restaurace s bowlingem.