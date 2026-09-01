Koupaliště Flošna v Hradci Králové zkrátilo otevírací dobu, bazény vyhřívá

Koupaliště Flošna ve stotisícovém Hradci Králové ode dneška pokračuje v provozu s otevírací dobou zkrácenou o čtyři hodiny. Nově se mohou lidé přijít vykoupat od 09:00 do 19:00, zatímco do konce srpna měla Flošna otevřeno od 06:00 do 20:00, oznámili správci koupaliště. Flošna díky vyhřívaným bazénům tradičně zahajuje sezonu jako první koupaliště v Královéhradeckém kraji a v září ji končí jako poslední.
Koupaliště v ostatních velkých městech kraje sezonu ukončila. Koupaliště v Trutnově sezonu ukončilo v pondělí. V závislosti na počasí by ještě mohlo mít otevřeno v pátek odpoledne a o víkendu. Jiráskovo koupaliště v Náchodě ukončilo sezonu v pondělí, sezona skončila i na koupališti Kníže v Jičíně. Poslední koupání bylo dnes na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem.
"Datum ukončení letní sezony na Flošně zatím není stanoven a bude se odvíjet podle vývoje počasí. Bazény zůstanou i nadále vyhřívány," uvedli správci. Voda v bazénech je na Flošně vyhřívaná na 26 stupňů Celsia. Vstupné má koupaliště jako loni, například celodenní vstupné pro dospělého placené hotově zůstalo na 220 korunách.
Letos Flošna sezonu zahájila 30. května. V polovině srpna koupaliště zaznamenalo jeden a půl miliontého návštěvníka od otevření v roce 2010. Loni sezona koupaliště trvala od 31. května do 9. září a jeho branou prošlo 67.674 lidí, což byla druhá nejnižší návštěva v historii. Letos bude návštěva vyšší.