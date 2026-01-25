Trvalo to přes deset let, ale druhá šance pro bývalou koželužnu se přece rýsuje.
Zbyla z ní sice jen malá část, ale nebýt iniciativy památkářů či odborníků na architekturu a urbanismus, někdejší koželužskou firmu Josefa Seyfrieda by připomínaly jen fotografie a zplanýrované území na Pražské třídě.
Hradec vyhlásil architektonicko-urbanistickou soutěž s názvem Nové Kukleny – náměstí a družstevní bytový dům. Soutěžícím dává téměř úplnou volnost, jak s areálem ve svých představách naloží, a už příští rok na jaře porota vybere vítěze.
Dům s družstevními byty bude pro Hradec zkouškou před uvažovanou družstevní zástavbou na mnohem rozsáhlejším území Severní zóny na louce u Dopravního podniku.
Zbyly věžička, komín a cihly
Bohužel není příliš těžké dopočítat se, co z bývalé koželužny zbylo. Na místě stojí 33 metrů vysoký komín. Sice je vychýlený, ale tuto vadu by mělo spravit drobné ubourání. Komín by měl každopádně zůstat jako dominanta.
Vedle toho už 11 let ve skladu na letišti odpočívá šestimetrová věžička s hodinovým ciferníkem. Tu se v roce 2014 podařilo zachránit, když radnice představila plány na proměnu celého areálu a někteří činitelé města přemýšleli o kompletní demolici koželužské továrny mající kořeny v roce 1881.
Věžička stála na malé tovární hale, a přestože nikdo nezakryl díru, která po ní ve střeše zůstala, stav objektu z neomítaného režného zdiva příliš neutrpěl. Na začátku roku 2023 dělníci halu šetrně rozebrali, zbyly z ní tedy alespoň cihly.
Hradec rozjíždí své družstvo
I s cihlami, komínem, věžičkou a starým činžákem číslo popisné 111 nyní mohou soutěžící ve svých návrzích počítat. Je jen na jejich fantazii, jak někdejší průmyslový areál uchopí.
22. května 2019
„V prvním kole budou soutěžící podávat koncepty svých řešení a z nich porota vybere pět finalistů, kteří budou vyzváni k dopracování návrhů. Předpokládám, že první kolo by mělo být uzavřeno v únoru, druhé v dubnu, takže v červnu bychom měli znát řešení. Součástí projektů by měl být dům pro družstevní bydlení, ale i náměstí. Soutěžící mohou také pracovat s domem číslo popisné 111 i s uskladněnými fragmenty koželužny, takže mohou připomenout původní funkci celého území,“ řekl Adam Záruba (Změna), náměstek primátorky pro oblast architektury a urbanismu.
„Jsem velmi rád, že se to dalo do pohybu, a proto připravujeme založení družstva a stavbu prvního družstevního bytového domu. V něm chceme nabídnout sto až sto třicet bytů mladým rodinám s dětmi. Jde o precedent, který bychom později rádi zopakovali ve větší míře,“ podotkl náměstek primátorky odpovědný za bytovou politiku Pavel Vrbický (Piráti).
Soutěž, prostor pro fantazii
Hradec Králové si na koželužně v krátké době už potřetí vyzkouší architektonickou soutěž. Ty první dvě měly umělecký charakter. Zkraje loňského roku město představilo vítězný návrh na proměnu někdejší komunistické Galerie cti u Koruny, v listopadu vzbudil poměrně značnou pozornost projekt nového vodního díla v podobě kubistických váz na Velkém náměstí.
Vázy, hold kubismu. Hradec ukázal vítězný návrh kašny pro Velké náměstí
Teď bude pro soutěžící největší výzvou komín, který bude kvůli statice s největší pravděpodobností asi o tři metry nižší.
„Každopádně rekonstruovat by se měl už v tomto roce. Soutěžící s ním mohou pracovat a navrhnout na něm například výtvarnou nebo architektonickou intervenci,“ upozornil Adam Záruba.
Podle něj se navzdory jejímu šetrnému rozebrání jen velmi těžko podaří znovu postavit malou tovární halu:
„Podařilo se zachránit asi jen dvě třetiny cihel. Chybí nám tedy značná část materiálů, takže by postavení bylo problematické. Je tu však možnost, aby soutěžící tento materiál využili a včetně věžičky vytvořili nějakou instalaci. To vše je otevřené.“
