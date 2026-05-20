Soutěž na nové náměstí a bytový dům v Hradci vyhráli architekti z Barcelony

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:42aktualizováno  15:42
Vítězem mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí a bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové je sdružení španělských architektonických kanceláří Mach Office a Arame Studio. Do soutěže vypsané loni v prosinci přišlo 49 návrhů, v druhém finálním kole odborná porota vybírala z pěti návrhů.
Vítězný návrh mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí a bytový dům v hradecké čtvrti Kukleny | foto: vizualizace Mach Office Slp. a Arame Studio Scp.

Činžovní dům v hradeckých Kuklenách (3. února 2021)
Náměstí na místě bývalého areálu kuklenské koželužny se má stát centrem rozvíjející se čtvrti na západním okraji města.

„Porotou nejvýše ohodnocený návrh nabízí vysokou architektonicko-urbanistickou kvalitu, variabilní, modulární, racionální a současně neotřelé a moderní řešení, a tedy realizovatelné dostupné bydlení,“ uvedl náměstek primátorky pro životní prostředí, urbanismus a územní plánování Adam Záruba (nez.).

Návrh podle něj počítá s dostatkem zeleně, moderně a vzdušně pracuje s prostorem a citlivě přistupuje k okolním stavbám. Architekti podle Záruby originálně do projektu začlenili i historický dům čp. 111, o jehož zbourání se uvažovalo. V areálu zůstane i cihlový komín bývalé koželužny.

Navazují na industriální minulost

Návrh by měl podle hlavní architektky města Šárky Dlouhé dát bývalým koželužnám novou identitu a navázat na industriální minulost Kuklen vyznačující se cihelnou architekturou a strojírenskou či zámečnickou výrobou.

„Vítězný návrh tuto paměť místa přesvědčivě propojuje s novým městským prostředím a zároveň připomíná zahradnickou tradici Kuklen, zejména prací se zelení a možností komunitního skleníku,“ uvedla Dlouhá.

Ve finálové pětici kromě architektů ze Španělska ještě byla studia z Kanady, Německa, Portugalska a z Brna. „Je vidět, že Hradec Králové zase začíná mít dobrou pověst, co se týče kvality architektonické tvorby,“ uvedl Záruba k zahraniční účasti.

Všechny soutěžní návrhy město veřejnosti představí na výstavě od 17. června v budově Archa Muzea východních Čech ve Vrbenského kasárnách.

Blok s 90 družstevními byty

Vítězné sdružení by nyní mělo pro město zpracovat projektovou dokumentaci. Hradečtí zastupitelé v úterý na projektové práce pro letošní a příští rok vyčlenili v rozpočtech města 35 milionů korun.

Pro španělské sdružení není vítězství v Hradci Králové prvním úspěchem v Česku. Loni sdružení Mach Office a Arame Studio vyhrálo architektonickou soutěž na podobu nového autobusového dopravního terminálu, parkovacího domu a městského úřadu v areálu bývalé Křižanovy pily ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku.

Městem chystaný bytový blok družstevního bydlení by měl mít 90 bytů a měl by vyrůst u Pražské třídy a nového náměstí. Podle radnice by družstevní byty měly získat hlavně mladé rodiny s dětmi. Radnice míní, že družstevní byty by měly být až o 30 procent levnější než u developerské výstavby.

V úterý hradečtí zastupitelé schválili založení bytového družstva, jehož zakládajícími členy budou kromě Hradce Králové ještě Stavební bytové družstvo Náchod a společnost revitalizujeme.cz. Kuklenský brownfield o výměře téměř 14 hektarů má podle radnice výjimečný potenciál pro vznik nového centra čtvrti, v níž by mohlo najít domov téměř 1 900 lidí.

Hradec postaví sto bytů v Kuklenách, cenu za nový chce srazit o třetinu

Architektonická soutěž se týkala plochy, která má přes půl hektaru. Z ní by přes polovinu měl zabrat bytový dům a na zbytku bude náměstí. Zchátralý objekt bývalé koželužny v Kuklenách z 19. století dalo město v roce 2023 zbourat. Jako připomínka rozsáhlého továrního areálu postaveného z režného zdiva zůstal jen komín.

22. května 2019
