Kraj dokončil rekonstrukci průmyslovky ve Dvoře Králové za 20 milionů korun

Hradecký kraj dokončil ve Dvoře Králové nad Labem dvě investice do krajské průmyslové školy celkem téměř za 20 milionů korun. Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Dvůr Králové nad Labem má kompletní zateplení, nová okna, střechu či klimatizaci. Od září navíc škola využívá zmodernizovanou kuchyni, informovali dnes ČTK zástupci hejtmanství. Většinu prostředků poskytl kraj, osm milionů korun pokryla dotace.
"Jsem rád, že po první etapě rekonstrukce vnitřních prostor budovy dvorské průmyslovky, která byla dokončena loni, navázala druhá etapa a celá školní budova nyní nabízí moderní zázemí pro výuku," uvedl hejtman Petr Koleta (ANO).
Stavbaři na snížení energetické náročnosti školy pracovali od letošního dubna. Součástí projektu bylo i vyčištění a oprava kamenného soklu budovy. Letos v srpnu pak zrekonstruovali školní kuchyni, která nyní denně připravuje přibližně 1000 jídel, a to nejen pro studenty a zaměstnance školy, ale také pro veřejnost.
"Modernizace kuchyně není jen o novém vybavení, ale především o lepším fungování celého provozu a lepším komfortu strávníků, který pomůže zrychlit výdej obědů. Je to další z investic do školního stravování v našem kraji. Na začátku září otevřela nová školní jídelna na Pospíšilově třídě v Hradci Králové s kapacitou až 1200 strávníků," uvedla náměstkyně hejtmana pro školství Jana Berkovcová (ANO).
Historická budova školy v areálu bývalé Bauerovy továrny prošla výraznou proměnou už v předchozích letech. Rekonstrukce interiérů zhruba za 21,8 milionu korun přinesla nové učebny, kabinety i modernější zázemí pro pedagogy a žáky.
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Dvůr Králové nad Labem nabízí studium v šesti maturitních oborech, například Informační technologie, Aplikovaná chemie či Cestovní ruch, a jednom učebním oboru.
Královéhradecký kraj investuje do modernizace středních škol každoročně stovky milionů korun. Letos začala například žákům gymnázia v Nové Pace sloužit nová sportovní hala za více než sto milionů korun, kterou mohou využívat také sportovní kluby a veřejnost.