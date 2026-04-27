Kraj investuje 186 milionů Kč do modernizace školy ve Velkém Poříčí na Náchodsku

Královéhradecký kraj vypíše veřejnou zakázku na stavební úpravy Střední průmyslové školy Otty Wichterleho (SPŠOW) ve Velkém Poříčí na Náchodsku. Dnes o tom rozhodli krajští radní. Práce za předpokládaných 186 milionů korun bez DPH by mohly začít na podzim, řekl na dotaz ČTK Jakub Sochor z tiskového oddělení hejtmanství. Stavba by měla být hotové za 1,5 roku od zahájení. Vzniknou nové prostory pro praktickou i teoretickou výuku.
"Projekt počítá s odstraněním části jednopodlažní haly a také části bývalé nevyužívané kotelny navazující na původní objekt. Na těchto místech vyrostou dvě budovy propojené se stávajícím objektem," uvedl krajský radní pro investice Zdeněk Praus (ANO).
Součástí projektu je také rekonstrukce rozvodů a další práce. "Stavba bude pokračovat za provozu školy, po celou dobu bude zajištěno oddělení stavby od prostor s běžným provozem," sdělil ČTK Sochor.
Podle zástupců kraje je modernizace školy potřeba pro udržení nabídky oborů, které škola vyučuje. "Škola po dokončení stavby přesune praktickou výchovu z pronajatých prostor a v nových budovách vzniknou moderní dílny pro strojírenské i umělecké obory," uvedla náměstkyně hejtmana pro školství Jana Berkovcová (ANO).
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho v Hronově a Velkém Poříčí navazuje na dlouholetou tradici výuky strojírenských, elektrotechnických, polygrafických a textilních oborů na Náchodsku. Zájemcům o studium nabízí učební, maturitní obory i nástavbové obory.