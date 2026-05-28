Kraj investuje do úprav hradecké školy obchodu a gastronomie 165 milionů Kč

Krajská Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové získá nové prostory pro výuku ve svém areálu v Truhlářské ulici. Radní kraje uvolnili na plánovanou investici 165 milionů korun. Rekonstrukce a výstavba nového objektu by mohla být dokončena v roce 2028, informoval dnes ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Kraj připravuje stavbu od roku 2023, má hotovou projektovou dokumentaci a vlastní pozemky pro výstavbu. Financování projektu projednají zastupitelé 22. června. Pokud jej schválí, kraj bude moci vypsat soutěž na stavbu.
"V areálu jsou dva objekty. U jižního počítáme s jeho demolicí a výstavbou nového třípodlažního objektu. Společně s novostavbou budou provedeny úpravy a rekonstrukce severního objektu," uvedl krajský radní pro investice Zdeněk Praus (ANO).
Škola novými prostory potřebuje nahradit své někdejší učebny v Dlouhé ulici v historickém centru Hradce Králové. "Tato budova by ani po rekonstrukci nebyla zcela vhodná pro provoz školy, a proto ji kraj převedl na hradeckou radnici a rozhodl o rekonstrukci a výstavbě v areálu v Truhlářské ulici," uvedl Lechmann.
V novém objektu by měly vzniknout kromě vstupní haly a šaten také učebny, kabinety a hygienické zázemí pro studenty i pedagogy.
Podle náměstkyně hejtmana pro školství Jany Berkovcové (ANO) je modernizace budov středních škol důležitá. "Chceme, aby prostory pro výuku na středních školách v kraji byly pro zájemce o studium atraktivní a nabízely dostatečné zázemí pro kvalitní výuku," uvedla Berkovcová.
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové vznikla v roce 2007 sloučením dvou hradeckých učilišť. V roce 2018 se sloučila s potravinářskou školou ve Smiřicích. Teoretickou výuku škola zajišťuje ve dvou budovách v Hradci Králové a v jedné budově ve Smiřicích, praktickou výuku pak na jednotlivých pracovištích příslušných oborů zejména v Hradci Králové a v Černožicích. Bližší informace lze najít na www.sssoghk.cz.