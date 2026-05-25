Kraj najde firmu, která postaví základnu záchranářů v Jaroměři na Náchodsku

Královéhradecký kraj vypíše soutěž na firmu, která v Jaroměři na Náchodsku postaví výjezdovou stanici Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje (ZZS KHK). Nejvyšší možná cena zakázky je 85,6 milionu korun včetně DPH. Vypsání tendru schválili krajští radní, informoval dnes ČTK Jakub Sochor z krajského úřadu. Stavba by měla být dokončena zhruba rok a čtvrt od zahájení.
Novostavba vznikne v areálu nemocnice na okraji města poblíž dálnice D11. V přízemí objektu bude zázemí pro tři vozidla rychlé zdravotnické pomoci, jedno auto rychlé lékařské pomoci, box pro dekontaminaci vozidel a také zázemí, které umožní nepřetržitý provoz stanice.
Základna v Jaroměři je součástí krajského plánu na posílení kapacit zdravotnické záchranné služby v regionu. Na jaře začala fungovat výjezdní stanice záchranářů v Robousích u Jičína, náklady na stavbu a vybavení přesáhly 60 milionů korun. Objekt zhruba tři kilometry od centra Jičína blízko obchvatu města nabízí zázemí pro záchranářské automobily i jejich posádky.
"Chceme postupně zlepšovat zázemí pro práci záchranářů, letos v březnu jsme zahájili stavbu nového výjezdového stanoviště za 46,5 milionu korun v horní části areálu náchodské nemocnice, která by měla být dokončena v příštím roce. Ještě letos by měla začít fungovat základna zdravotnických záchranářů v Rokytnici v Orlických horách na Rychnovsku za 12 milionů korun," řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jan Kříž (ANO).
ZZS KHK je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Zajišťuje zdravotnickou záchrannou službu na území o rozloze 4759 kilometrů čtverečních s více než 555.000 obyvateli. V současnosti má 17 výjezdových základen.