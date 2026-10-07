Kraj nechal ve Vrchlabí opravit školní dílny pro strojaře za 47 milionů korun

Žáci strojních a automobilových oborů Střední školy strojírenské a elektrotechnické Nová Paka získali ve Vrchlabí na Trutnovsku moderní prostory pro praktickou výuku. Oprava a přístavba školních dílen v Horské ulici stála včetně vybavení téměř 47 milionů korun bez DPH. S financováním pomohla evropská dotace, informovali dnes ČTK zástupci hejtmanství. Investorem dokončeného projektu je Královéhradecký kraj, který je zřizovatelem školy.
Stavbaři kompletně zmodernizovali stávající budovy a vybudovali dvoupodlažní přístavbu se čtyřmi učebnami, šatnami a sociálním zařízením. Součástí projektu byly i úpravy strojních, karosářských a dalších odborných dílen.
"U tohoto projektu se podařilo spojit rekonstrukci historické budovy s novou přístavbou a vytvořit moderní zázemí pro praktickou výuku. Výsledkem je kvalitnější a daleko víc funkční prostor, který při výuce využije 94 žáků a jejich učitelé," uvedl krajský radní pro investice Zdeněk Praus (ANO).
Součástí přestavby byly nové rozvody technických sítí, zateplení budovy, výměna oken a střešní krytiny nebo modernizace vytápění a větrání. Díky zdvihací plošině mohou objekt využívat i lidé se sníženou pohyblivostí.
Stavební práce začaly v červnu 2024 a stály 46,1 milionu korun bez daně. Dalších přibližně 745.000 korun zaplatil kraj za vnitřní vybavení a elektroniku. S financováním projektu pomohla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 85 procent.
Střední škola strojírenská a elektrotechnická Nová Paka nabízí vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech, včetně oborů zaměřených na automatizaci. Výjimečné postavení má podle hejtmanství obor zaměřený na provoz lanovek a vleků, který škola nabízí jako jediná v Česku. Výuka je ve třech objektech v Nové Pace na Jičínsku a ve dvou objektech ve Vrchlabí na Trutnovsku. V současném školním roce školu navštěvuje 400 žáků.