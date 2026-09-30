Kraj otevřel v Novém Městě nad Metují chráněné bydlení pro duševně nemocné

V Novém Městě nad Metují na Náchodsku vybudoval Královéhradecký kraj chráněné bydlení pro lidi s chronickým duševním onemocněním. Tři jednopodlažní objekty téměř za 40 milionů korun nabídnou domov osmi klientům organizace Domov na Stříbrném vrchu. Na projekt kraj získal dotaci 30,7 milionu korun z Národního plánu obnovy, informovali dnes zástupci hejtmanství. Chráněné byty, které dnes kraj oficiálně otevřel, vznikly v ulici Na Hradčanech.
Dva ze tři objektů jsou pro tři klienty, třetí budova nabídne bydlení dvěma klientům a zároveň zázemí pro pracovníky sociální služby. Součástí areálu je také společný dvorek, zahrada a parkovací místa.
"Hlavní budova má sedlovou střechu, další dva objekty jsme vybudovali jako zahradní pavilony s plochými zelenými střechami a zastřešenými terasami," uvedl krajský radní pro investice Zdeněk Praus (ANO).
Jde o pobytovou sociální službu, která nabídne uživatelům bezpečné místo pro život včetně odpovídající podpory a péče.
Stavba začala loni na jaře. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost Atelier architektury a urbanismu, stavební práce zajistila firma Průmstav Náchod. Nové chráněné bydlení spadá pod krajskou organizaci Domov na Stříbrném Vrchu.
Projekt je součástí procesu transformace sociálních služeb, kdy lůžka v ústavním zařízení nahrazují služby komunitního charakteru.