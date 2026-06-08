Kraj prodá zámek ve Skřivanech na Královéhradecku za 20,5 milionu korun

Vedení Královéhradeckého kraje vybralo kupce na památkově chráněný novogotický zámek ve Skřivanech na Hradecku. Radní kraje dnes rozhodli, že by zámecký areál mohli získat Marcel a Dušan Rykrovi za 20,5 milionu korun. ČTK o tom informoval mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. O návrhu na prodej budou 22. června hlasovat ještě krajští zastupitelé. Budoucí majitelé slibují částečné zpřístupnění památky veřejnosti. Kraj nemá pro areál dlouhodobě využití.
Kraj se snaží prodat zámek několik let. V aktuálním kole prodeje o něj měly zájem dva subjekty. Neúspěšným zájemcem byl podnikatel Pavel Plicka.
"O zámek projevili zájem Marcel a Dušan Rykrovi, kteří plánují zámek postupně zrekonstruovat, vybavit dobovým nábytkem, částečně jej zpřístupnit veřejnosti a otevřít v areálu kavárnu. Jednou z jejich podnikatelských činností je restaurování nábytku a nebytové prostory zámku plánují využít jako dílny pro restaurování," sdělil Lechmann.
Kraj nabídl nevyužívaný areál nejdříve svým příspěvkovým organizacím, žádná z nich ale o něj zájem neprojevila. Podle kraje by si obnova a udržení areálu v odpovídajícím technickém stavu vyžádaly desítky milionů korun.
"V současné době v objektu pokračuje jen nezbytně nutná údržba nemovitostí i zámeckého parku, roční náklady s tím spojené činí zhruba milion korun. Prodejem dojde k úspoře těchto nákladů, navíc nový subjekt zajistí další rozvoj tohoto objektu. Pro obec a místní navíc budoucí vlastník slibuje znovuotevření pro veřejné akce a další společenská setkání," uvedl krajský radní pro investice Zdeněk Praus (ANO).
První trojici dobrovolných dražeb kraj uspořádal v roce 2023 s vyvolávací cenou 38,2 milionu korun, pak 34 milionů korun a nakonec 29 milionů korun, přičemž žádného zájemce se nepodařilo najít. Kraj poté inzeroval zámek na webových stránkách zaměřených na prodej realit. Pouze čtyři zájemci nabídli konkrétní cenu, nejvyššími byly dvě nabídky 20,5 milionu korun.
Podle znaleckého posudku z roku 2023 činila hodnota areálu 38,2 milionu korun, letos posudek cenu odhadl na 31 milionů korun. "Nabídnutá cena se odvíjí od nutnosti nákladné rekonstrukce nemovitosti, která je památkově chráněná a aktuálně odpovídá maximálně dosažitelné ceně na realitním trhu," dodal Lechmann.
Zámek ve Skřivanech vznikl jako tvrz a od 16. století byl postupně přestavován až do současné podoby zámecké budovy. V roce 1945 byla jeho část přestavěna na byty a později začal sloužit jako Ústav sociální péče. Provoz ústavu skončil v roce 2017. V objektu pak byli přechodně ubytovaní váleční uprchlíci z Ukrajiny, v poslední době je prázdný.