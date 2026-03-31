Kraj v nemocnici Nový Bydžov ruší lůžkovou internu, bude z ní LDN a rehabilitace

Královéhradecký kraj chystá změny v lůžkové péči v novobydžovské nemocnici a jejich součástí je ukončení provozu lůžkové interny a využití jejích lůžek pro léčebnu dlouhodobě nemocných (LDN) a rehabilitaci. ČTK o tom dnes informoval zástupce hejtmanství Dan Lechmann. O změnách dnes jednali se zaměstnanci novobydžovské nemocnice zástupci vedení Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a krajské Oblastní nemocnice Jičín, pod níž novobydžovská nemocnice spadá. Dílčí informace o možném omezení interny již dříve vyvolaly vlnu nevole na novobydžovské radnici.
"V nemocnici v Novém Bydžově zůstane i nadále zachována interní ambulance s expektačním lůžkem, chirurgická ambulance i všechny další navazující provozy. Péče o pacienty v ambulantní oblasti tak bude pokračovat beze změn," uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jan Kříž (ANO).
Město je proti změnám a omezování personálu. Stanovisko na pondělním krajském zastupitelstvu zopakoval krajský zastupitel a místostarosta Matěj Novotný (ODS). Podle něj má místní interní oddělení dlouhodobě stabilní využití a jasnou regionální funkci.
Kříž po dnešním jednání zdůraznil, že organizační změny nepovedou ke snižování počtu zaměstnanců. "Nemocnice neplánuje propouštění. Naopak plánujeme vést další komunikaci se zaměstnanci a pro každého připravit konkrétní plán pro jeho další profesní rozvoj," doplnil Kříž.
Podle zástupců kraje se připravují do novobydžovské nemocnice další investice. Ve druhé polovině letošního roku je v plánu rekonstrukce podkrovního patra hlavní budovy nemocnice, kde sídlí mimo jiné oddělení interny. Po dokončení těchto stavebních prací zůstane podle zástupců kraje zachována původní kapacita 22 lůžek, která se rozdělí rovným dílem mezi rehabilitaci a LDN.
"Pacienti, kteří budou vyžadovat hospitalizaci na akutní interně, budou směřováni do Oblastní nemocnice Jičín, případně do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Tato pracoviště poskytují komplexní péči včetně intenzivní medicíny a nepřetržité dostupnosti specializovaných vyšetření, jako je ultrazvuk či CT. Dostupnost péče tak bude nadále zajištěna," uvedl Lechmann.
Cílem změn je podle něj zajištění udržitelnosti poskytované péče a zachování dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele Novobydžovska. "Všechny uvedené kroky byly zkonzultovány s jičínskou i hradeckou nemocnicí i se zdravotnickou záchrannou službou tak, aby nedošlo k omezení dostupnosti péče o pacienty," uvedl Lechmann. Kraje v dubnu plánované změny představí na veřejném setkání s obyvateli Nového Bydžova a okolí.
Kraj plánuje také rekonstrukci stravovacího provozu nemocnice za více než 76 milionu korun. Práce by měly začít v létě, nová jídelna má začít fungovat v roce 2027.
Zdravotnický holding zastřešuje krajské nemocnice. Královéhradecký kraj je vlastníkem nemocnic v Náchodě, Jičíně, Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a Rychnově nad Kněžnou, součástí jsou také nemocnice v Novém Bydžově a Broumově.