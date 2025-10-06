Gang falešných telefonických bankéřů stanul před soudem, obžalovaných je 20

Tomáš Hejtmánek, ČTK
  8:52aktualizováno  10:37
Krajský soud v Hradci Králové v pondělí začal projednávat případ česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů se škodou přes 100 milionů korun. Obžalovaných je v české větvi kauzy 20. Pro hlavní líčení je vyčleněna největší jednací místnost krajského soudu. Naplánované je na několik týdnů, vyplývá z informací soudu.

Prvních asi dvacet minut trvalo, než soud zjistil, kdo z obžalovaných, kteří jsou na svobodě, a jejich obhájců je přítomný.

V soudní síni se kvůli velkému množství obžalovaných a obhájců musel určit zasedací pořádek. V jedné lavici usedli obžalovaní na svobodě, v dalších dvou obžalovaní ve vazbě. V řadách za nimi jejich obhájci. Celkem je obžalováno 20 lidí, z toho 9 je stíháno vazebně. Na místě tak bylo 18 obhájců. Někteří obžalovaní předali svým zástupcům žádost, aby hlavní líčení bylo konáno v jejich nepřítomnosti.

Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů. (6. října 2025)
Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů. (6. října 2025)
Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů. (6. října 2025)
Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů (6. října 2025)
24 fotografií

K zahájení hlavního líčení se nedostavil bez vysvětlení jeden z obžalovaných L. P. Jeho advokát soudu sdělil, že se klienta nepodařilo kontaktovat telefonicky, písemně ani osobně. Advokát mu zanechal zprávu o možnosti projednání v nepřítomnosti, ale klient neodpověděl. Soud proto jeho případ vyčlenil do samostatného líčení.

„Vzhledem k velkému počtu obviněných a přítomnosti jejich obhájců bude jeho případ projednán a rozhodnut v samostatném řízení,“ rozhodl předseda senátu Miroslav Mjartan. Poté zahájil hlavní líčení.

Ve vazbě zůstanou všichni Češi z gangu falešných bankéřů, lidem volali z Oděsy

Obžaloba skupinu viní z účasti na organizované zločinecké skupině, podvodu a z neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.

Podvody podle ukrajinské policie organizoval čtyřicetiletý Ukrajinec, volajícími byli Češi.

Žena řídila nábor z Náchodska

Na území České republiky skupina fungovala zejména v okrese Náchod. Telefonovalo se však pouze z Ukrajiny, z Oděsy. Obžalovaným hrozí až 13,5 roku vězení. Možný maximální trest je vysoký vzhledem k tomu, že šlo o organizovanou skupinu.

Podle obžaloby call centrum v Oděse řídil Sergej Alexandrovič Kozniakov. Rozděloval odměny jednotlivým falešným bankéřům a posílal peníze na nábor Gabriele Wieulzoeufové. Ta působila jako falešná operátorka na Ukrajině od září 2022 do února 2023 a pak od února do dubna 2024 řídila nábor operátorů, nejprve na Ukrajině a pak z místa svého bydliště na Náchodsku.

„Komunikovala se zájemci, organizovala odjezd zájemců především tím, že jim opatřila finanční prostředky, cestovní pasy a jízdenky na cestu,“ uvedl žalobce Radim Vítek.

Podle spisu se telefonující členové gangu vydávali za pracovníky České národní banky a poškozeným tvrdili, že mají napadený účet a je třeba úspory převést na záchranný účet. Někdy přiměli lidi k nainstalování programu pro vzdálenou správu, čímž získali neomezený přístup k jejich internetovému bankovnictví, uvedla obžaloba.

„Jde o osoby, které zavolají poškozenému jako bankéř České národní banky a pod touto záminkou ho různě instruují tak, aby z něj vytáhli peníze, což se jim v tomto případě povedlo. Jde o necelých 500 dílčích útoků. Celková škoda přesahuje 100 milionů korun. Většinou používali jména konkrétních bankéřů, střídali si je,“ uvedl před jednáním státní zástupce Vítek.

„Hlavou skupiny na našem území byla Gabriela Wieulzoeufová, hlavní aktéři se nacházejí na Ukrajině. Obžalovaní vypovídají, částečně doznávají vinu, ale nechci předjímat, co budou uvádět u hlavního líčení. Vyšetřování případu ještě pokračuje,“ sdělil. Na Ukrajině jsou podle jeho informací stíháni dva lidé.

Po přečtení obžaloby soudce odročil jednání na odpoledne. Žalobci mají předložit, jakou částku žádají jako náhradu škody a po kterých obžalovaných. Podle státního zástupce si obžalovaní přišli na procenta z výdělku měsíčně. To byly desítky až vyšší desítky tisíc korun.

Vyšetřovatelům se podařilo dohledat dva ukrajinské občany, kteří měli být ve vedení organizované skupiny, ale protože Ukrajina své občany nevydává, české soudy je neřeší. Stíháni by měli být na Ukrajině.

Celková škoda je stanovena na 102 milionů korun, přičemž asi 87 milionů se podařilo od poškozených vylákat. Získat se však podařilo jen drobnou částku, protože většinu výnosů si skupina odkládala do bitcoinové peněženky, ke které neměli vyšetřovatelé přístup.

24. dubna 2024

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Další dálniční dárek k Vánocům. ŘSD oznámilo termín otevření prvního úseku D55

První část nové dálnice D55 mezi Olomoucí a Kokory na Přerovsku se řidičům otevře v pátek 19. prosince. Stane se tak ve stejný den, kdy v regionu auta poprvé vyjedou rovněž na poslední chybějící úsek...

6. října 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Českobudějovický Dům umění chystá na příští rok výstavy na téma veřejný prostor

Galerie českobudějovického Domu umění připravuje pod novou kurátorkou Kristýnou Hájkovou pro příští rok čtyři výstavy na téma veřejný prostor. Tři z nich...

6. října 2025  9:37,  aktualizováno  9:37

Vražda seniorky ve Kbelích. Policie obvinila podezřelého, hrozí mu 18 let

Z vraždy seniorky v pražských Kbelích obvinili kriminalisté osmadvacetiletého podezřelého. Obětí byla žena narozená v roce 1935. Bez známek života ji našli v jednom z místních bytů minulý týden v...

6. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Tiskárna jako vaše vizitka: jak technologie ovlivňuje důvěru vašich klientů

6. října 2025  11:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hotově, nebo na hypotéku? Jak z bytu za 10 milionů udělat stroj na peníze?

6. října 2025  10:56

Silnici na Chrudimsku uzavřel střet náklaďáku s osobákem, jeho řidič nepřežil

Na silnici mezi Luží a Štěpánovem na Chrudimsku se v pondělí ráno stala vážná dopravní nehoda osobního a nákladního vozu. Při čelním střetu zemřel řidič osobního automobilu. Policie nyní vyšetřuje...

6. října 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Sídliště Solidarita

Pouštění draků na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích na hřišti v ulici Brigádníků.

vydáno 6. října 2025  10:43

Sídliště Solidarita

Pouštění draků na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích na hřišti v ulici Brigádníků.

vydáno 6. října 2025  10:43

Mačetou kamarádovi málem usekl prst. Oslava návratu z vězení ze zvrtla v bitku o ženu

Hodně nepovedenou oslavu návratu z vězení zažil minulý týden pětatřicetiletý muž z Teplic. V garáži v centru města se pohádal s kamarádem, který ho nakonec napadl mačetou. Oba byli silně opilí....

6. října 2025  10:42

Gang falešných telefonických bankéřů stanul před soudem, obžalovaných je 20

Krajský soud v Hradci Králové v pondělí začal projednávat případ česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů se škodou přes 100 milionů korun. Obžalovaných je v české větvi kauzy 20. Pro...

6. října 2025  8:52,  aktualizováno  10:37

Církevní školy v Praze lákají čím dál více žáků, rozšiřují se kapacity

V metropoli je velký zájem o studium na školách spravovaných pražskou arcidiecézí. Ta do jejich rozvoje investuje desítky milionů korun. V Klecanech vznikne nová logopedická škola sv. Ludmily, kam...

6. října 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Turnov postavil zázemí pro dětskou skupinu, přijme děti mladší tří let

Moderní zázemí pro péči o děti, která je velmi podobná té v mateřských školách. V Turnově postavili budovu dětské skupiny. Novostavbu na Hruštici v ulici Vladimíra Krajiny teď čeká kolaudace. Zároveň...

6. října 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.