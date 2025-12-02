V kauze falešných bankéřů v Hradci padly až sedmileté tresty, další soudí

Autor: , the, ČTK
  17:32aktualizováno  17:32
Krajský soud v Hradci Králové v úterý vynesl rozsudek nad 6 z 20 obžalovaných v případu česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů. Šestice patřila k operátorům call centra v Oděse, všichni prohlásili vinu. Hlavní líčení s ostatními obžalovanými dosud pokračuje. Podle spisu je škoda přes 100 milionů korun.
Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu...

Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů. (6. října 2025) | foto: David Taneček, ČTK

Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu...
Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu...
Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu...
Státní zástupce Radim Vítek u Krajského soudu v Hradci Králové před hlavním...
24 fotografií

Hlavní líčení v české větvi případu začalo v říjnu.

„Vzhledem k tomu, že šest osob prohlásilo vinu, bylo možné řízení s nimi vyčlenit. Řízení s dalšími pokračuje,“ sdělila mluvčí krajského soudu Kateřina Jarkovská.

Vzhledem k tomu, že šestice prohlásila vinu a soud to přijal, pak prováděl pouze dokazování ve vztahu ke každému z nich, k navrženým trestům a k otázce náhrady škody, sdělila Jarkovská. Soud při výměře trestu přihlédl k tomu, že prohlásili vinu. Hrozilo jim až 13 a půl roku vězení.

Gang falešných bankéřů viní z podvodů za 100 milionů, peníze ukryli do bitcoinu

Předseda senátu Miroslav Mjartan uložil falešným operátorům tresty za účast na organizované zločinecké skupině, za podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací. Rozsudek je nepravomocný, strany si ponechaly lhůtu.

Sedmileté tresty ve věznici s ostrahou si vyslechli vazebně stíhaný Tomáš Řízek i již uvězněný Tomáš Holuška, Michal Svoboda a Pavel Vítek. Tomu soud uložil souhrnný trest za dřívější zpronevěru a podvod.

Pětiletý trest ve věznici s ostrahou dostal již vězněný Marcel Hausman, souhrnný trest je i za dřívější krádež.

Regina Trukmüllerová obdržela tříletý trest, podmínečně odložený na čtyři a půl roku. U ní i Hausmana soud přihlédl k tomu, že podvod i neoprávněný přístup byly kvalifikovány jako zločin, u ostatních šlo o zvlášť závažný zločin. S nárokem na náhradu škody soudce odkázal do civilního řízení.

Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů. (6. října 2025)
Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů. (6. října 2025)
Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů. (6. října 2025)
Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů (6. října 2025)
24 fotografií

Obžaloba skupinu viní z účasti na organizované zločinecké skupině, podvodu a z neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.

Podvody podle ukrajinské policie organizoval čtyřicetiletý Ukrajinec, volajícími byli Češi.

Na území České republiky skupina fungovala zejména v okrese Náchod. Telefonovalo se pouze z Ukrajiny, z Oděsy. Obžalovaným hrozí až 13 a půl roku vězení. Možný maximální trest je vysoký vzhledem k tomu, že šlo o organizovanou skupinu.

6. října 2025

Podle obžaloby call centrum v Oděse řídil Sergej Alexandrovič Kozniakov. Rozděloval odměny jednotlivým falešným bankéřům a posílal peníze na nábor Gabriele Wieulzoeufové. Ta působila jako falešná operátorka na Ukrajině od září 2022 do února 2023 a pak od února do dubna 2024 řídila nábor operátorů, nejprve na Ukrajině a pak z místa svého bydliště na Náchodsku.

Podle spisu se telefonující členové gangu vydávali za pracovníky České národní banky a poškozeným tvrdili, že mají napadený účet a je třeba úspory převést na záchranný účet. Někdy přiměli lidi k nainstalování programu pro vzdálenou správu, čímž získali neomezený přístup k jejich internetovému bankovnictví, uvedla obžaloba.

„Hlavou skupiny na našem území byla Gabriela Wieulzoeufová, hlavní aktéři se nacházejí na Ukrajině. Obžalovaní vypovídají, částečně doznávají vinu, ale nechci předjímat, co budou uvádět u hlavního líčení. Vyšetřování případu ještě pokračuje,“ odhadoval na začátku hlavního líčení žalobce Radim Vítek. Na Ukrajině jsou podle jeho informací stíháni dva lidé.

24. dubna 2024

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vyšetřovatelům se podařilo dohledat dva ukrajinské občany, kteří měli být ve vedení organizované skupiny, ale protože Ukrajina své občany nevydává, české soudy je neřeší. Stíháni by měli být na Ukrajině.

Celková škoda je stanovena na 102 milionů korun. Z toho 87,7 milionu korun se podařilo od poškozených vylákat, dalších 9 milionů se skupina vylákat pokusila a připravovala další útoky v objemu 4,6 milionu korun. Zpět se vyšetřovatelům podařilo získat jen drobnou částku, protože většinu výnosů si skupina odkládala do bitcoinové peněženky, ke které neměli vyšetřovatelé přístup.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Useknutá ruka, zubaté monstrum, králíci s taškou. Co všechno už zdobilo zastávky MHD v Praze?

Reklamní instalace na zastávce Albertov

Pražské zastávky nově zdobí instalace inspirované Stranger Things. Společnost BigBoard Praha chce podobnými projekty oživit veřejný prostor a navázat na zahraniční trend kreativních přístřešků. Jde...

Mohyla míru u Slavkova má novou stálou expozici věnovanou bitvě tří císařů

Mohyla mĂ­ru u Slavkova mĂˇ novou stĂˇlou expozici vÄ›novanou bitvÄ› tĹ™Ă­ cĂ­saĹ™ĹŻ

Novou stálou expozici věnovanou bitvě tří císařů dnes otevřelo Muzeum Brněnska v Památníku Mohyla míru u obce Prace na Brněnsku. Připomíná bitvu u Slavkova, ve...

2. prosince 2025  18:05,  aktualizováno  18:05

24 důvodů těšit se na ráno? Čokolády, kosmetiku i DIY překvapení vylupují také dospělí

Je libo adventní kalendář s čokoládou, fenoménem Labubu nebo italským...

Prosinec bez otevírání papírových dvířek? Pro mnoho z nás nepředstavitelné, nejen pro ty nejmenší. Tento drobný rituál, který kdysi vznikl jako jednoduché odpočítávání do Štědrého dne, se změnil v...

2. prosince 2025  19:40

Nový prales na Ještědu chtějí ekologové spolku Čmelák rozšířit o 4,5 hektaru

ilustrační snímek

Prales na Ještědském hřebeni u Liberce, který 20 let budují ekologové spolku Čmelák, by se mohl rozšířit o 4,5 hektaru u takzvané Liščí skály nad Šimonovicemi....

2. prosince 2025  17:54,  aktualizováno  17:54

Brněnský vědec vyvíjí AI nástroj, jenž má pomoci léčit fibrilaci srdečních síní

ilustrační snímek

S léčbou fibrilace srdečních síní by kardiologům mohl pomoci nástroj umělé inteligence (AI), který vyvíjejí vědci z brněnského Mezinárodního centra klinického...

2. prosince 2025  17:45,  aktualizováno  17:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zaměstnankyni Tatry srazil vysokozdvižný vozík, způsobil jí otevřenou zlomeninu

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Těžké zranění způsobil dnes ráno v areálu kopřivnické automobilky Tatra Trucks vysokozdvižný vozík třiapadesátileté zaměstnankyni. S otevřenou zlomeninou musela podstoupit okamžitou operaci. Je už...

2. prosince 2025  18:52

Soud změnil názor. Osvobodil strážníky, kteří z nedbalosti nepomohli oběšenci

Soud osvobodil strážníky, kteří nepomohli oběšenci (2. prosince 2025)

Dvěma bývalým pražským strážníkům v úterý svitla naděje, že se budou moci vrátit do uniforem městské policie. Obvodní soud pro Prahu 1 totiž po zásahu Nejvyššího soudu revidoval původní odsuzující...

2. prosince 2025  18:52

Velitelský tým hradecké policie řešil 291 mimořádných případů, má speciální auto

ilustrační snímek

Velitelský tým policie v Královéhradeckém kraji zasahoval za prvních 12 měsíců svého fungování u 291 mimořádných událostí. Jeho člen například velel únorovému...

2. prosince 2025  17:01,  aktualizováno  17:01

Liberecký dopravní podnik posílil kvůli žloutence dezinfekci vozů pro MHD

ilustrační snímek

Liberecký dopravní podnik preventivně posílil dezinfekci vozů v městské hromadné dopravě kvůli žloutence typu A. ČTK to dnes řekla mluvčí Dopravního podniku...

2. prosince 2025  16:56,  aktualizováno  16:56

Ústí nad Labem představilo studii nové atletické haly pro 2500 diváků

ilustrační snímek

Ústí nad Labem dnes představilo studii nové atletické haly. Její součástí budou tři hřiště pro sportovní kluby či běžecký tunel. Počítá se s kapacitou pro 2500...

2. prosince 2025  16:40,  aktualizováno  16:40

Rožnovský skanzen zahájí předvánoční program Mikulášským podvečerem

ilustrační snímek

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku zahájí svůj předvánoční program v pátek 5. prosince Mikulášským podvečerem. Návštěvníci se...

2. prosince 2025  16:39,  aktualizováno  16:39

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Výstavba apartmánů mění tvář Červené Vody a podle starosty podporuje turismus

ilustrační snímek

Výstavba rekreačních domů v Červené Vodě na Orlickoústecku, kde je areál Buková hora s letním a zimním provozem, přispívá k rozvoji cestovního ruchu a...

2. prosince 2025  16:36,  aktualizováno  16:36

Resort Vysoká Lípa: Zažijte Českosaské Švýcarsko v objetí mlhy. Možná potkáte i jeleny

Nový hotel resortu je vkusně zasazen do malebné krajiny.

Mlha nás provázela už od Hřenska, odkud se auto prokousávalo serpentinami do útrob Českého Švýcarska. Byla taková ta měkká, mléčná, co se tady s oblibou líně válí v údolích a pomalu stoupá do kopců,...

2. prosince 2025  18:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.