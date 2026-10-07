Krajský soud rozhodne o vydání pozemku v restituční kauze Walderode za týden

Krajský soud v Hradci Králové dnes odročil na 13. října jednání v restituční kauze Walderode, která se týká pozemků. O navrácení majetku rodu usiluje Johanna Kammerlanderová, vdova po Karlovi des Fours Walderode. Krajský soud se v odvolacím řízení zabývá loňským částečným rozsudkem Okresního soudu v Semilech, podle kterého má Kammerlanderová získat pozemek o výměře 1554 metrů čtverečních v Turnově - Daliměřicích. Semilský soud u dalších téměř 60 pozemků návrh o vydání zamítl.
"Předmětné pozemky by jí měly být vydány proto, že byly zkonfiskovány neoprávněně," řekl dnes novinářům advokát Kammerlanderové Roman Heyduk.
Na žalované straně stojí řada subjektů, například město Turnov, Národní památkový ústav, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo státní podnik Lesy ČR. Jejich zástupci dnes navrhli soudu zamítnutí žaloby.
Pozemek vydaný vdově po Walderodovi byl podle Okresního soudu v Semilech v době nabytí účinnosti zákona o půdě z roku 1991 města Turnov. U ostatních téměř 60 pozemků podle okresního soudu podmínky pro vydání splněny nebyly, protože k rozhodnému dni patřily soukromým osobám a Kammerlanderová tak musí žádat o finanční náhradu u pozemkového fondu.
Semilský okresní soud loni rozhodoval jen o pozemcích, které bylo možné nejjednodušeji identifikovat. Posuzování více než tisícovky pozemků bude podle soudů složitější a zdlouhavější.
Semilský soud v září 2025 vycházel z nálezu Ústavního soudu (ÚS) z roku 2024. Podle Ústavního soudu justice musí vycházet z rozhodnutí, kterým ministerstvo vnitra v roce 1947 zachovalo Walderodemu československé občanství. Bez toho Walderode nesplňoval podmínku podstatnou při uplatňování restitučního nároku. Právě na základě verdiktu ÚS šance šlechtického rodu na vrácení majetku v hodnotě miliard korun vzrostly.
Šlechtický rod Walderode se domáhá vrácení zámku Hrubý Rohozec v Turnově a dalších pozemků přes 30 let. Případ opakovaně putuje soudy, od okresního po Ústavní.
Walderode přišel o panství v části Semilska, Jablonecka a Liberecka po druhé světové válce jako Němec na základě Benešových dekretů. V roce 1947 mu úřady československé státní občanství vrátily, zabraný majetek ale zpět nezískal. Po komunistickém převratu v únoru 1948 emigroval a o občanství znovu přišel. V roce 1992 ministerstvo vnitra Walderodemu československé občanství vrátilo a on poté zažádal o vydání bývalého rodového majetku. Toho se nedožil, zemřel v roce 2000 ve věku 95 let.