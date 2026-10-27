Krajský soud v Hradci Králové řeší sedm stížností na volby v hradeckém kraji

Krajský soud v Hradci Králové řeší sedm návrhů na přezkoumání komunálních voleb v obcích a městech v Královéhradeckém kraji. O žádné stížnosti dosud nerozhodl, řekla dnes ČTK mluvčí soudu Kateřina Jarkovská. Termín pro podání návrhů skončil 23. října. Na rozhodnutí má soud lhůta 20 dnů od doručení stížnosti. Soud dnes zveřejnil stížnosti na volby ve Špindlerově Mlýně, ve Zlaté Olešnici a v obci Vítězná na Trutnovsku. Soud je obdržel 23. října.
Krajský soud eviduje dva návrhy na přezkoumání voleb ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku. V jednom případě jde o návrh na vyslovení neplatnosti hlasování ve volebním okrsku číslo jedna. "Navrhovatel návrh odůvodňuje podezřením na nesrovnalosti při evidenci účasti voličů a následném sčítání," sdělila ČTK Jarkovská.
Ve druhém případě navrhovatel namítá, že ve Špindlerově Mlýně byly narušeny úkony předcházející hlasování. "Tím měla být porušena příslušná ustanovení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledek voleb," uvedla Jarkovská. Podle navrhovatele se bezprostředně před volbami přihlásilo na ohlašovně města k trvalému pobytu takové množství lidí, které mohlo ovlivnit výsledek voleb příznivě pro jeden volební subjekt a zároveň nepříznivě pro jiný.
Ve stížnosti na volbu v obci Vítězná na Trutnovsku, která má 1500 obyvatel, navrhovatelka namítá, že starosta obce použil obecní noviny a obecní billboard ke své kampani, čímž znevýhodnil ostatní, uvedli zástupci soudu.
V návrhu na vyslovení neplatnosti hlasování v komunálních volbách v obci Zlatá Olešnice na Trutnovsku s 216 obyvateli navrhovatel namítá několik věcí včetně údajných organizačních pochybení. Například, že volební schránka nebyla po část voleb řádně zabezpečena nebo že při hlasování do přenosné volební schránky byla urna pouze v dispozici jediného člena okrskové volební komise, přestože zákon vyžaduje přítomnost dvou členů, vyplynulo z informací soudu.
Od 21. října eviduje soud stížnosti na volby v Jetřichově na Trutnovsku a ve třicetitisícovém Trutnově. O den později dostal stížnost na volby v Rokytnici v Orlických horách na Rychnovsku.
Navrhovatelem neplatnosti voleb v Trutnově je kandidát za hnutí ANO Pavel Wagenknecht. Podle něj došlo při sčítání hlasů a vyhotovování zápisů o průběhu a výsledku hlasování ve volebních okrscích číslo osm a 21 k závažným pochybením a porušením zákona o volbách do zastupitelstev obcí.
V Trutnově se na koalici již dohodla vítězná ODS s uskupením Adresa Trutnov a Volbou pro město. Trojkoalice personálně kopíruje dosavadní koalici. V čele města bude pokračovat lídr ODS Michal Rosa. Místostarosty by měli být nadále Tomáš Hendrych (Volba pro město) a Tomáš Eichler (Adresa Trutnov).