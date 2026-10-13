Odvolací Krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí Okresního soudu v Semilech v restituční kauze Walderode. Soud žádá přesnější identifikaci více než tisícovky pozemků, o které žádá Johanna Kammerlanderová, vdova po Karlovi des Fours Walderode. Krajský soud dnes výslovně sdělil, že restituce je důvodná a tím se už zabývat nebude, vyplynulo z jeho vyjádření.
Okresní soud v Semilech loni rozhodl v částečném rozsudku o vydání pozemku o výměře 1554 metrů čtverečních v Turnově - Daliměřicích, u dalších téměř 60 návrh o vydání zamítl. Okresní soud loni rozhodoval jen o pozemcích, které bylo možné nejjednodušeji identifikovat, proto šlo o částečný rozsudek.
"Krajský soud rozhodl, že je zapotřebí žalobu upřesnit o současný stav pozemků, to znamená, že katastrální úřad musí vyhotovit identifikace parcel, srovnat stav z roku 1945 s rokem 1991 a současností, což je u tolika pozemků pro katastrální úřad práce tak na rok," řekl dnes novinářům advokát Kammerlanderové Roman Heyduk.