Krajský soud v Hradci Králové rozhodne spor o cennou poštovní známku za týden

Spor o vlastnictví cenné poštovní známky z roku 1919 rozhodne krajský soud v Hradci Králové ve středu 6. května. Uvedla to dnes při odvolacím řízení předsedkyně soudního senátu Šárka Petrová, která kauzu odročila. O takzvanou žilkovanou čtyřkorunu v hodnotě kolem pěti milionů korun se soudí potomci dvou zemřelých filatelistů z Česka a Nizozemska. Zatímco dědicové českého sběratele Ludvíka Pytlíčka tvrdí, že jejich předek známku koupil, dědicové nizozemského sběratele Johanna Kleina tvrdí, že známka byla Kleinovi ukradena.
Okresní soud v Semilech loni v září dědicům nizozemského sběratele vyhověl. Pytlíčkovi dědicové se proti verdiktu odvolali. Požadují zamítnutí žaloby a vrácení známky.
"Chceme si věc ještě důkladně probrat," řekla dnes k odročení kauzy Petrová.
Právní zástupci obou stran dnes přednesli svá stanoviska. "Rozsudek Okresního soudu v Semilech považujeme za věcně správný, navrhujeme jeho potvrzení," řekla právní zástupkyně Kleinova syna Eva Šimková. Podle ní nenastaly žádné změny ani nové skutečnosti, které by měly závěr okresního soudu změnit.
Ludvík Pytlíček mladší dnes mimo jiné uvedl, že s otcem na začátku 90. let jel do Rotterdamu od Kleina známku koupit. "Navrhujeme aby krajský soud rozhodnutí okresního soudu zrušil a známka byla vrácena právoplatným majitelům, dědicům pana Pytlíčka," řekl Pytlíček mladší.
Dědicové rotterdamského sběratele Johanna Kleina uspěli u semilského soudu s tvrzením, že vzácná známka byla Kleinovi byla ukradena v roce 1991 při výstavě v Tokiu. Policie po odcizené známce ve spolupráci s Interpolem neúspěšně pátrala déle než 20 let. V roce 2017 se překvapivě objevila v Praze na aukci, do které ji dal český sběratel Ludvík Pytlíček. Ten před smrtí tvrdil, že známku neukradl, ale od Kleina ji koupil. Pytlíčkův syn dříve před soudem uvedl, že jeho otci ji Klein prodal, neboť vlastnil dva exempláře.