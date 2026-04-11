Krajským předsedou KDU-ČSL v Královéhradeckém kraji se znovu stal Jiří Veselý

Předsedou krajského výboru KDU-ČSL v Královéhradeckém kraji se znovu stal Jiří Veselý. Do funkce jej dnes zvolili delegáti krajské konference, řekl ČTK krajský manažer strany Stanislav Drašnar. Pro budoucí volbu předsedy strany podpořili hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha.
Do krajského předsednictva byl znovu zvolen místopředseda Jiří Regner za okres Náchod, novým místopředsedou se stal Dominik Novotný za okres Rychnov nad Kněžnou. V předsednictvu je rovněž Petr Hamáček, Tobiáš Zdechovský, syn europoslance Tomáše Zdechovského, a Anežka Mišoňová.
"Krajská konference všemi hlasy podpořila kandidaturu Jana Grolicha na předsedu strany, na prvního místopředsedu Benjamina Činčilu, do předsednictva také Františka Talíře, Václava Plátenika, Moniku Brzeskovou a Libuši Hubáčkovou," uvedl Drašnar.
Předsedu KDU.-ČSL budou lidovci volit na sjezdu v Ostravě. Uskuteční se 24. a 25. dubna. Současný předseda Marek Výborný svou funkci obhajovat nechce.