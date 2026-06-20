Královéhradecký kraj chystá dotace na vyšetření moru včelího plodu

Královéhradecký kraj chce dát na podporu včelařství téměř 700.000 korun. Dotační program zahrnuje plošné preventivní vyšetření vzorků na přítomnost spor moru včelího plodu. Cílem programu je přispět k pravidelnému sledování zdravotního stavu včelstev a včasnému odhalování tohoto závažného onemocnění včel, informovali zástupci hejtmanství. Návrh krajské rady projednají zastupitelé 22. června.
"Program navazuje na loňský dotační program, kde bylo možné žádat o podporu na vyšetření vzorků na přítomnost moru včelího plodu a hniloby včelího plodu. Vzhledem k nevhodně nastaveným podmínkám byla podána pouze jedna žádost o dotaci ve výši 5000 korun. Z původně schválené alokace 700.000 korun tak zůstalo nevyčerpáno 695.000 korun, které kraj rozdělí v novém programu," uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jiří Štěpán (HLAS samospráv).
Doba uskutečnění projektů byla prodloužena na tři roky a žádosti o dotaci bude možné podávat v termínu od 3. srpna do 31. srpna. Preventivní vyšetření podle zástupců kraje pomáhá chránit včelstva i samotné včelaře a přispívá k lepšímu přehledu o nákazové situaci v kraji.
Žadatelé se budou moci hlásit o dotaci přes portál Královéhradeckého kraje www.dotace.khk.cz, kde kraj po schválení programu zveřejní více informací.