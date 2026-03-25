Královéhradecký kraj daruje partnerské Zakarpatské oblasti sanitky a počítače

Královéhradecký kraj pošle do partnerského ukrajinského regionu Zakarpatská oblast jako humanitární dar dvě vyřazené sanitky, které sloužily Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého kraje (ZZS KHK). Kromě toho kraj poskytne regionu také 20 vyřazených počítačů. ČTK o tom dnes informoval mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Kraj od začátku ruské invaze podporuje Ukrajinu prostřednictvím partnerského regionu. Na přímou humanitární pomoc, například na zdravotnický materiál, poslal dosud přes 10 milionů korun.
Podle zástupců kraje by humanitární pomoc v celkové hodnotě 440.000 korun měla být odeslána na Ukrajinu na jaře. "Sanitky, které už z technického a ekonomického hlediska nesplňují podmínky pro provoz v našem systému zdravotnické záchranné služby, mohou stále dobře posloužit jinde. Jsme rádi, že mohou pomoci tam, kde je zdravotnická pomoc dnes mimořádně potřebná," uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta (ANO).
ZZS KHK pravidelně obměňuje svůj vozový park a vyřazenou techniku standardně nabízí k prodeji. "O zmíněné sanitní vozy nebyl zájem, proto kraj rozhodl o jejich vyjmutí ze svěřeného majetku organizace a jejich darování partnerskému regionu na Ukrajině formou humanitární pomoci," uvedl Lechmann.
Jedná se vozidla značky Volkswagen T5 z roku 2015. "Vedle sanitek kraj Zakarpatské oblasti poskytne 20 vyřazených počítačů. Tuto techniku daruje skrze Dobročinný fond ViZa, se kterým na humanitární pomoci Ukrajině spolupracoval už v minulosti," uvedl náměstek hejtmana Jiří Štěpán (HLAS samospráv).
Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února 2022. V Královéhradeckém kraji našli od té doby útočiště desítky tisíc válečných uprchlíků. Největší nápor válečných běženců z Ukrajiny kraj zažil v prvních dvou letech. Královéhradecký kraj od začátku ruské invaze vynaložil na podporu ukrajinských válečných běženců a na pomoc okupované zemi přes půl miliardy korun, hlavně na ubytování uprchlíků. Většinu z vydaných peněz regionu vrátil stát.
V Královéhradeckém kraji vládne od posledních krajských voleb koalice složená z ANO, koalice HLAS samospráv a koalice SPD, Trikolora, PRO, Svobodní. V předchozím volebním období kraj vedla koalice složená z koalice ODS, STAN a Východočeši, Pirátů, Koalice pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci) a Spojenců pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK, LES).