Královéhradecký kraj má strategii pro rozvoj sociálně ohrožených území

Královéhradecký kraj má novou strategii rozvoje hospodářsky a sociálně ohrožených území. Dokument má podpořit regiony, které se dlouhodobě potýkají s vyšší nezaměstnaností, odlivem obyvatel, sociálními problémy nebo nedostatkem investic. ČTK o tom dnes informovali zástupci hejtmanství. Krajská strategie se týká především částí Broumovska, Rychnovska či okolí Jaroměře na Náchodsku a Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku.
Náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jiří Štěpán (HLAS samospráv) označil dokument, který nedávno odsouhlasili krajští zastupitelé, za jeden z nejdůležitějších strategických materiálů současného volebního období. "Přináší tolik potřebnou zvýšenou pozornost regionům kraje, které potřebují zvláštní péči. Chceme, aby se rozvoj kraje netýkal pouze silných center, ale skutečně všech jeho částí. Strategie nastavuje dlouhodobý a férový přístup k podpoře území, která byla v minulosti opomíjena," sdělil Štěpán.
Strategie je zaměřená na takzvané hospodářsky a sociálně ohrožená území. Jedná se o oblasti, kde se hromadí problémy spojené například s horší dopravní dostupností, nižší nabídkou pracovních příležitostí, stárnutím populace, nižší dostupností služeb nebo sociálním vyloučením.
Dalším krokem bude podle zástupců kraje zpracování plánu, který navrhne konkrétní opatření například v dostupnosti služeb, dopravě, bydlení, zaměstnanosti, podnikání, školství nebo podpoře komunitního života. "Schválená strategie bude sloužit jako základní rámec pro další rozhodování kraje o dotační podpoře, investicích i spolupráci se státem a dalšími partnery v následujících letech," sdělil mluvčí kraje Dan Lechmann.
V Královéhradeckém kraji s 555.000 obyvateli vládne od posledních krajských voleb koalice složená z ANO, koalice HLAS samospráv a koalice SPD, Trikolora, PRO, Svobodní.