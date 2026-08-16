Královéhradecký kraj podpoří čištění řeky Orlice i v letech 2028 a 2029

Královéhradecký kraj bude dále podporovat čištění řeky Orlice. Krajští radní udělili takzvanou trvalou záštitu projektu Řeky nejsou smetiště na roky 2028 a 2029, uvolní na to celkem 300.000 korun. ČTK o tom informovali zástupci hejtmanství. O podporu zažádal Klubu dětí a mládeže Hradec Králové, který akci každoročně pořádá. Královéhradecký kraj projekt podporuje od roku 2008.
"Do akce se zapojují nejen vodáci, ale i veřejnost, a je proto skvělou příležitostí, jak přispět ke zlepšování životního prostředí. Přínos projektu nespočívá jen v zajištění praktické péče o cenné přírodní prostředí v okolí řeky Orlice na území Přírodní památky Orlice a Přírodního parku Orlice, ale má význam i ekologicko-výchovný pro všechny generace," uvedl krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Rostislav Jireš (SPD).
Čištění Divoké a Tiché Orlice se tradičně koná v několika úsecích mezi Doudleby nad Orlicí a Hradcem Králové a mezi Novou Vsí a Albrechticemi nad Orlicí. Do letošní dubnové akce se zapojilo 310 dobrovolníků, kterým se podařilo sesbírat 2,65 tuny nejrůznějšího odpadu.
Podle pořadatelů se od roku 2008 podařilo díky projektu vysbírat 75 tun odpadu, který byl odvezen na skládku odpadů. Bližší informace o akci jsou na www.cistenirekyorlice.cz.
Východočeská řeka Orlice má značný přírodní, krajinný i rekreační význam, na řadě míst si uchovala původní přírodní meandry. Slévá se z Tiché a Divoké Orlice u Albrechtic nad Orlicí na Rychnovsku a v Hradci Králové se vlévá do Labe.