Královéhradecký kraj podpoří úpravu běžeckých stop třemi miliony korun

Královéhradecký kraj v nadcházející zimní sezoně podpoří úpravu lyžařských běžeckých tras v Krkonoších, Orlických horách a v Kladském pomezí třemi miliony korun. Úprava stop je důležitou součástí podpory zimních aktivit v celém kraji, informovali ČTK zástupci hejtmanství. Stopy by podle sněhových podmínek měly být upravovány od letošního 1. prosince do 31. března 2027 v průměru dvakrát týdně.
Například v části Krkonoš, která spadá pod Královéhradecký kraj, počítají žadatelé o dotaci s tím, že v zimní sezoně budou upravovat 521 kilometrů lyžařských běžeckých tras.
"Podle kvalifikovaných odhadů se v jedné zimní sezoně v Krkonoších ve stopách pohybuje zhruba 800.000 milovníků běžeckého lyžování," sdělil mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.
V Orlických horách je síť lyžařských běžeckých stop zhruba 290 kilometrů dlouhá, přičemž projekt počítá kromě úpravy tratí s opravou a doplněním turistického značení a modernizací GPS zařízení, které umožní získávat aktuální informace o stavu lyžařských běžeckých tratí.
Zhruba 290 kilometrů lyžařských běžeckých tratí bude v případě dobrých sněhových podmínek upravováno také v oblasti Kladského pomezí.