Královéhradecký kraj pokračuje v programů bezplatných obědů pro děti v nouzi

Královéhradecký kraj bude pokračovat v programu bezplatných školních obědů pro děti ohrožené chudobou, podporu připravuje i pro nadcházející školní rok. Program nyní v regionu pomáhá téměř 1200 dětem, uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jiří Štěpán (HLAS samospráv). Pro období 2025 až 2027 má kraj na program bezplatných obědů celkem 33,2 milionu korun. Školy se mohou do projektu zapojovat od 17. srpna.
"Oběd ve školní jídelně je pro většinu dětí samozřejmostí, ale existují rodiny, pro které může být i tato pravidelná platba problém. Dítě by přitom nemělo doplácet na složitou finanční situaci své rodiny. Proto v programu bezplatného školního stravování pokračujeme," uvedl Štěpán.
Pomoc je určená dětem, jejichž rodina buď pobírá dávku státní sociální pomoci či humanitární dávku pro cizince s dočasnou ochranou, nebo je v nepříznivé finanční situaci, kterou posoudí škola, orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) nebo sociální pracovníci určených obcí.
Rodiče, kteří mají o tuto pomoc zájem a splňují podmínky podpory, se musí obrátit na školu, kterou jejich děti navštěvují. Zapojit se mohou mateřské, základní i střední školy, víceletá gymnázia i školní jídelny bez ohledu na zřizovatele. Školy pak prostřednictvím dotačního portálu kraje podají žádost o dotaci nebo mimořádný účelový příspěvek.
"Školy se mohou do projektu zapojovat od 17. srpna, a to v průběhu celého školního roku až do vyčerpání alokace určené pro daný dotační program a školní rok," uvedl Lukáš Vaníček z tiskového odboru kraje.
Zdrojem 90 procent peněz z celkové částky 33,2 milionu korun na roky 2025 až 2027 je Evropská unie, zbývajících deset procent platí kraj ze svého rozpočtu. K letošnímu 1. březnu bylo za obědy pro děti v nouzi uhrazeno více než pět milionů korun. Projekty zajišťující bezplatné školní stravování dělá kraj od roku 2017.