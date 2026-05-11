Obec se pustila na nákladné rekonstrukce, teď má dluhy a je na hraně bankrotu

Autor: ČTK, iDNES.cz
  17:32
Královéhradecký kraj poskytne Tetínu na Jičínsku návratnou finanční výpomoc 18 milionů korun na dokončení rekonstrukce objektu, ve kterém vzniknou prostory pro skupinu 12 dětí. I přes ostrou kritiku starosty Tetína Matěje Hlavatého (STAN) o tom v pondělí rozhodli krajští zastupitelé. Obec zhruba se 160 obyvateli a ročním rozpočtem 3,5 milionu korun předpokládá, že peníze vrátí nejpozději v březnu 2027 po vyúčtování dotace od ministerstva práce a sociálních věcí.
Rekonstrukce obecního úřadu, kde by měla vzniknout dětská skupina, Tetín, Jičínsko. (11. května 2026) | foto: ČTK

Obec zahájila práce, aniž by měla zajištěné financování, nyní je na hraně bankrotu, vyplynulo z vyjádření krajských zastupitelů. Náklady na rekonstrukci jsou přes 25 milionů korun. Výpomoc kraje bude krytá hodnotou pozemků obce a nemovitostmi.

Krajský radní Zdeněk Praus (ANO) označil počínání obce za nezodpovědné. „Jít s takovou nejistotou do tak rozsáhlého projektu je velký problém,“ řekl Praus. Na nezaplacených fakturách Tetín dluží pět milionů korun.

Obec podala žádost o dotaci k MPSV, ale podle starosty z důvodu zdlouhavého procesu schvalování a opakovaných změn podmínek dotace ze strany ministerstva se uskutečnění projektu zpozdilo. To vedlo ke snížení dostupných finančních prostředků, se kterými může obec volně nakládat k financování svých běžných výdajů.

Vysoká cena neodrazuje. Jičín dává do dražby přes 30 pozemků pro domky

„Z tohoto důvodu není možné zajistit financování prostřednictvím bankovního úvěru. Obec oslovila více bankovních institucí, avšak bez úspěchu. Proto se obec obrátila na kraj s žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci,“ uvedl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.

Opoziční krajský zastupitel a poslanec Hlavatý zastupitelům poděkoval. Cílem rekonstrukce objektu obecního úřadu je vytvořit kromě prostor pro dětskou skupinu v nástavbě také zázemí pro veřejné služby. Projekt je podle něj před dokončením stavby, kolaudace má být do konce června. Obec dosud hradila faktury za práce z vlastních prostředků.

Starosta dnes také sdělil, že při přípravě a realizaci projektu nastaly změny podmínek dotace, což mělo dopad na harmonogram stavby. „Proto nebyl původně vybraný dodavatel schopen garantovat dokončení stavby v požadovaném termínu. Obec byla nucena přistoupit k výběru druhého dodavatele, jehož cenová nabídka byla vyšší. Vyhlášení nového výběrového řízení nebylo možné s ohledem na termíny stanovené poskytovatelem dotace,“ uvedl Hlavatý.

Projekt seniorského domu v Jičíně převzala Penta, konkurence neuspěla

Předpokládaná cena zakázky před soutěží byla 16,46 milionu korun bez DPH. Ve výběrovém řízení vypsaném 18. února 2025 zvítězila s nabídkou 15,99 milionu korun bez DPH firma ASJ ze Světí na Hradecku, vyplývá z dat na profilu zadavatele obce.

Společnost však od zakázky v dubnu odstoupila. Obec proto v květnu vybrala druhého uchazeče v pořadí, společnost EMH stavební CZ z obce Boseň na Mladoboleslavsku s nabídkou 20,4 milionu korun bez DPH. Smlouvu s ní podepsala loni v červnu.

Po uzavření dodatku na vícepráce letos v březnu cena vzrostla na 21,04 milionu korun bez DPH, tedy 25,45 milionu korun s DPH. Termín dokončení se posunul do 30. dubna 2026.

