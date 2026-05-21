Královéhradecký kraj žádá úpravy v plánu rozvoje obnovitelných zdrojů

Královéhradecký kraj navrhuje vyjmout z akceleračních oblastí pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie trasu budoucí dálnice D11 u trutnovského Studence nebo biokoridor v oblasti Starých Buků a Kocléřova. ČTK o tom dnes informovali zástupci hejtmanství. Kraj nedávno zaslal své připomínky na ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). V kraji je navrženo pět akceleračních oblastí pro větrné elektrárny, jedná se o Studenec, Staré Buky, Kocléřov, Černý háj a Borovnice, všechny jsou na Trutnovsku. Některé obce s tím nesouhlasí.
V obci Hajnice na Trutnovsku vznikla proti stavbě větrných elektráren petice, kterou za deset dní podepsalo přes 420 lidí. Zastupitelé obce pak 20. května jednomyslně odmítli zřízení akceleračních zón, které by umožnily zrychlenou stavbu větrníků u obce.
"MMR v blízkosti Hajnice vytyčilo tři zóny, které by brutálně poznamenaly kvalitu života místních lidí. Návrh MMR považujeme za šitý horkou jehlou, zcela nedostatečně prodiskutovaný a velmi necitlivý k rázu krajiny, přírodě a nám všem, kteří zde máme své domovy," uvedl mluvčí Iniciativy obyvatel Hajnice Marek Kvarda. Zamítavé stanovisko společně s připomínkami k vytyčení akceleračních zón zašle obec na ministerstvo do konce května. Proti větrníkům jsou také obyvatelé trutnovské městské části Studenec.
"Kraj podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zároveň však požaduje, aby při vymezování akceleračních oblastí byly důsledně respektovány veřejné zájmy, aktuální stav území, dopravní infrastruktura, prvky územního systému ekologické stability i krajinné hodnoty jednotlivých lokalit," uvedl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.
Kraj se v připomínkách k návrhu zaměřuje hlavně na ochranu přírody, charakter krajiny a zájmy obyvatel. "Rozvoj obnovitelných zdrojů energie musí probíhat promyšleně, s respektem k území, ve kterém mají nové zdroje vznikat, a především tam, kde pro ně existují vhodné přírodní podmínky. Vystupujeme proti novele stavebního zákona a prosazujeme, aby obcím a městům zůstalo právo uplatňovat připomínky ke stavbám plánovaným na území, které spravují," sdělil hejtman Petr Koleta (ANO). Podotkl, že kraj nechce v žádném případě přijít o možnost vyjadřovat se k tomu, co má na území regionu vzniknout.
Kraj v připomínkách upozorňuje především na střet navržené akcelerační oblasti Studenec s koridorem stavby dálnice D11, která má vydané pravomocné stavební povolení. Požaduje proto úpravu této oblasti, aby byl koridor z akcelerační zóny vyloučen.
Připomínky k lokalitám Staré Buky a Kocléřov se týkají biokoridorů. "Kraj proto požaduje, aby tyto prvky byly z navrženého vymezení akceleračních oblastí vyloučeny," uvedl Lechmann.
U všech pěti navržených akceleračních zón by podle kraje mělo být povinně vyhodnoceno, jak mohou jednotlivé záměry ovlivnit cílové kvality krajiny vymezené v krajském dokumentu územního rozvoje. Ochrana krajinného rázu a charakteru území je podle kraje jedním z klíčových hledisek.
Součástí připomínek je také požadavek, aby návrh lépe zohlednil krajskou územní studii obnovitelných zdrojů energie z roku 2024 a stanovil etapy využití těchto území.
Návrh MMR počítá v Česku téměř se stovkou zón, kde má být jednodušší povolovací řízení pro stavbu větrných a solárních elektráren. Připomínky mohou kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června.