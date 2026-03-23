Královéhradecký kraj získal za péči o pacienty s mrtvicí mezinárodní status

Královéhradecký kraj získal ocenění za péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou, mezinárodní status Angels Region. Ocenění uděluje Evropská iktová organizace (ESO) a Iniciativa Angels, informoval dnes ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Podle zástupců kraje to potvrzuje, že v regionu je nadstandardně nastavený systém spolupráce mezi záchrannou službou, nemocnicemi i dalšími partnery.
"Získání mezinárodního statusu Angels Region je pro náš kraj velkým uznáním práce všech zdravotníků, záchranářů i dalších odborníků, kteří se na péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou podílejí. Je to zároveň závazek do budoucna, abychom v nastavené vysoké kvalitě péče pokračovali a dále ji rozvíjeli," uvedl hejtman Petr Koleta (ANO).
Po cévní mozkové příhodě je přibližně polovina pacientů závislá na péči okolí nebo na její následky umírá. Při jejich léčbě hrají zásadní roli včasné a správné rozpoznání příznaků a rychlé přivolání záchranné služby včetně nasměrování pacienta do správného zdravotnického zařízení, v Královéhradeckém kraji konkrétně do jednoho ze dvou místních iktových center. Podle zástupců kraje je důležitá také včasná a kvalitní diagnostika a léčba.
Jedno iktové centrum v Královéhradeckém kraji je ve státní Fakultní nemocnici Hradec Králové a druhé v krajské Oblastní nemocnici Náchod.
Ocenění Angels Regions hodnotí systém péče v krajích komplexně podle čtyř kritérií, a to osvěty a prevence, kvality péče poskytované zdravotnickou záchrannou službou, dostupnosti cerebrovaskulárních center a kvality diagnostiky a léčby v těchto takzvaných iktových centrech. "Doposud bylo regionální ocenění uděleno 107 regionům světa. Jedenáct evropských zemí získalo celkem 54 regionálních ocenění, z nichž osm putovalo do České republiky," uvedl konzultant Iniciativy Angels pro Česko a Slovensko Martin Liptay.
Kraj získal nedávno ocenění také v mezinárodní studii EuReCa-THREE v kategorii šance na přežití pacientů se srdeční zástavou mimo nemocnici. Z této studie vyplynulo, že v Královéhradecké kraji mají tito pacienti více než trojnásobnou šanci na přežití oproti evropskému průměru. V této kategorii se kraj umístil na prvním místě v Evropě. Studie porovnávala data z 28 evropských zemí. Hodnotila kvalitu systému akutní péče, tedy od přijetí tísňového volání až po nemocniční léčbu. Ze studie vyplývá, že většina srdečních zástav nastává v domácím prostředí.