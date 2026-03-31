Královéhradečtí policisté obvinili muže, který sliboval výhodné investice

Královéhradečtí policisté obvinili z podvodu osmatřicetiletého muže, který podle nich vylákal z lidí miliony korun pod záminkou zhodnocení peněz. Mělo jít například o investice do fotovoltaických elektráren na různých místech Evropy. Muž, který je v exekuci, se vydával za úspěšného podnikatele či ředitele společnosti ze Spojených arabských emirátů. Na webu o případu informovala mluvčí hradecké krajské policie Magdaléna Vlčková. V případě odsouzení muži hrozí až osm let vězení.
Podle vyšetřovatelů nešlo o internetové podvody. "S oběťmi se scházel osobně, aby je přesvědčil o tom, že není pouhou virtuální legendou žádající na dálku o finance a nabízející zhodnocení," uvedla mluvčí. Obviněný jezdil v luxusních autech a nosil značkové oblečení. Od roku 2022 cílil na muže i ženy ve věku od 20 do 40 let z různých míst v Česku. Případem se zabývají královéhradečtí kriminalisté, protože první zjištěný případ je z Královéhradeckého kraje.
"Muž se měl vydávat i za zástupce společnosti spravující solární elektrárny a fondy se sídlem v Dubaji, a žádat poskytnutí krátkodobé půjčky na odblokování podnikatelských účtů dubajské společnosti, za což přislíbil výhodnou provizi," uvedla Vlčková. Policie zatím ví o deset případech, ve kterých muž uvedl důvěřivé lidi v omyl. Obviněný totiž podle kriminalistů věděl, že nebude schopen dostát slibům a svým závazkům.
Muž používal k převodům peněz od poškozených účty jiných lidí. "Zatím zjištěná způsobená škoda se pohybuje v řádech milionů," uvedla Vlčková. Kriminalisté na případu dál pracují, počet obětí proto může stoupnout, stejně jako způsobená škoda.
Policie opakovaně varuje před podobnými nabídkami od neznámých lidí, neověřených firem a dalších subjektů, a to nejen na internetu, ale i při osobních setkáních.