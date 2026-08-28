Královské slavnosti s rapem, Eliškou i balony. Hradec ožije stovkou akcí

Petr Záleský
  16:02aktualizováno  16:02
Sledovat Metro na Googlu
Z Hradce Králové vzlétlo na 80 balonů, fiesta je součástí oslav 800 let první...

Z Hradce Králové vzlétlo na 80 balonů, fiesta je součástí oslav 800 let první zmínky o městě. (3. září 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Márdi z kapely Vypsaná Fixa byl hostem Rozstřelu Moniky Zavřelové (10. června...
Xindl X v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (17. září 2024)
Ondřej Ládek alias Xindl X (27. dubna 2026)
Kapela Kantoři
40 fotografií
Koncerty, divadlo, dětské pořady, módní přehlídky, rytířské turnaje, tanec i fiesta horkovzdušných balonů. Dohromady více než stovku nejrůznějších akcí přinese na mnoha místech Hradce Králové nový formát festivalu nazvaný Královské slavnosti. V pátek v 17:00 přehlídku odstartuje Márdi svým koncertem, loučení s létem potrvá až do soboty 5. září.

Od roku 2002 ve městě zvěstovaly začátek školního roku Slavnosti královny Elišky. Většinou to byla dvoudenní akce s tak trochu okoukaným programem.

Královské slavnosti nebudou jen hrou na středověk, i když královna Eliška přijede i tentokrát a doveze i nezbytný jarmark a rytíře. Více než týdenní slavnosti spojují dosud samostatné kulturní akce do jednoho velkého městského festivalu.

Z Hradce Králové vzlétlo na 80 balonů, fiesta je součástí oslav 800 let první zmínky o městě. (3. září 2025)
Márdi z kapely Vypsaná Fixa byl hostem Rozstřelu Moniky Zavřelové (10. června 2024)
Xindl X v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (17. září 2024)
Ondřej Ládek alias Xindl X (27. dubna 2026)
40 fotografií

Více než dva měsíce po divadelních Regionech se opět zaplní historické centrum města. Ale například i letní kino Širák, parkoviště před Adalbertinem, Žižkovy sady, nádvoří Městské hudební síně nebo louka u Piletického potoka.

„Královské slavnosti jsou dobrým příkladem toho, jak může město pracovat se svou historií a současně zůstat otevřené všem generacím a novým kulturním zážitkům. Nejde jen o jednu velkou akci, ale o promyšlené propojení toho nejlepšího, co v Hradci už máme. Jsem ráda, že výsledkem je program, který je ambiciózní, pestrý a zároveň přirozeně patří k našemu městu,“ řekla primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Letꞌs Busk! a Letorosty na úvod

Velmi nabitý je už začátek od pátečního podvečera. Vždyť před katedrálou vystoupí od 17:00 frontman kapely Vypsaná fiXa Márdi a v letním kině od 20:00 člen beatové síně slávy Michal Prokop se skupinou Framus Five.

Královské slavnosti

Program festivalu od pátku 28. srpna do soboty 5. září

Hradecký letorost - sobota 29. 8. v Letním kině Širák

Letꞌs Busk! - pátek 28. 8. až neděle 30. 8. na Velkém náměstí

Scéna na Adalu - pondělí 31. 8. až sobota 5. 9., parkoviště před Adalbertinem

Balonové nebe - středa 2. 9. až sobota 5. 9., starty z různých míst v Hradci Králové s hlavním táborem na louce u Piletického potoka

Malé náměstí dětem - pátek 4. 9. a sobota 5. 9. na Malém náměstí

Rock for People: Back2School - pátek 4. 9. na Velkém náměstí

D’n’B Tancovačka - pátek 4. 9. na nádvoří Městské hudební síně

Eliška 801 - sobota 5. 9., na Velkém náměstí

Rytířský a historický program - sobota 5. 9. v Žižkových sadech

Historická krčma - sobota 5. 9. na nádvoří Městské hudební síně

Historická ulička - sobota 5. 9. u Kavčího plácku

Hradec sobě - sobota 5. 9. v Lodivadle na Kavčím plácku

Celý program je na webu Královských slavností.

Zatímco Márdi je hvězdou festivalové odnože Letꞌs Busk!, Michal Prokop patří k devíti interpretům Hradeckého letorostu, tedy přehlídky moderní akustické hudby na pódiu kina Širák.

Víkendový program začíná už brzo odpoledne. Zajistí jej výhradně Letꞌs Busk! s Letorosty a dohromady půjde o téměř 30 různých představení.

Maraton se rozjede v sobotu ve 13:00 souběžně v Širáku a na Velkém náměstí, kde vystoupí mladá kapela Reverie, respektive českobudějovické Trio Traktůrek.

Jednoznačnými programovými taháky jsou v sobotu od 19:20 koncert Věry Martinové a od 22:00 vystoupení zpěvačky a herečky Ivy Marešové se skupinou Razam, oba v letním kině.

Víkendový minifestival Letꞌs Busk! pokračuje v neděli od 15:30, kdy jazzový band Lazy Habits zahájí celodenní program na Velkém náměstí. Od 16:30 vystoupí písničkář a scenárista Xindl X.

Střídavě u katedrály sv. Ducha, na nádvoří radnice nebo před ní vystoupí devět interpretů a program uzavře až kolem půlnoci koncert herce a muzikanta Williama Valeriána s kapelou Nadnárodní Divadlo.

Koncerty na Adalu

Scénu na Adalu v pondělí v 19:00 otevře velmi populární a autentická balkánská dechovka SunCity Brass ze Szegedu.

Mimochodem Adal bude otevřený po šest večerů a kromě balkánských žesťů přivítá dalších 11 koncertů, například opět nezvykle sólově frontmana Vypsané fiXy Márdiho ve středu od 21:00 nebo známého karikaturistu a písničkáře Miroslava Kemela ve čtvrtek od 21:00.

Xindl X Trio zahraje příští pátek od 22:00, hronovští pop-pankáči Heebie Jeebies vystoupí na závěr v sobotu od 22:00.

Back2School s Rock for People

Za hlavní program slavností lze považovat pátek a sobotu 4. a 5. září. V pátek si dokonce Velké náměstí zarezervuje festival Rock for People s programem nazvaným Back2School s RFP.

Pořadatelé vybrali čtveřici interpretů, která kombinuje čerstvé žánrové fenomény, rádiové hity i vyprodané živé koncerty.

Nabídne příští pátek od 17:00 hradeckou kapelu Malone, pak Naty Hrychovou, rappera Renne Danga a Gufrau, tedy rapové trio, které má Cenu Anděl 2025 za Skladbu roku nazvanou Navždycky blázen.

Eliška dorazí další sobotu večer

Příští pátek vpodvečer ožije i Malé náměstí, které bude dva dny patřit především dětem. Připravená jsou vystoupení interaktivní maringotky Rozmarná pouť, divadlo Toy Machine i žonglérská show Švanda.

Středověk si na Královských slavnostech rezervuje sobotu 5. září a Žižkovy sady. Celodenní program načne už v 10:00 komentovaná módní přehlídka od středověku až do konce 19. století. Následují rytířský turnaj, šermířská představení, šlechtické tance z období gotiky i souboje v celoplátové zbroji.

V sobotu v 10:00 ale také na Velkém náměstí koncertují folkoví Kantoři, kteří si letos připomínají už 55 let na scéně. V 16:00 opět na náměstí vystoupí ženská skupina Vesna, jež má na svědomí eurovizní hit My Sister’s Crown, který se stal historicky druhou nejposlouchanější českou písní v zahraničí.

Přesně v 19:50 začíná slavnostní zvonění na zvon Augustin na Bílé věži a už o 10 minut později na Velké náměstí dorazí královna Eliška se svou družinou. Na programu je také tradiční Ceremoniál zvoníků ve 20:10, vyhlášení soutěže Hledáme Krále a Královny ve 20:20 i Piroterra, tedy ohňovo-akrobatická show od 20:45.

Slavnosti ukončí koncert akusticko-folkové kapely Ruari, která začíná hrát ve 23:00 v historické krčmě na nádvoří Městské hudební síně.

Balonové nebe

Po roce se vrátí i projekt Balonové nebe, díky kterému se loni nad Hradec Králové vzneslo 80 horkovzdušných balonů. Fiesta tu zůstane až do roku 2030 a tentokrát je od středy do soboty v plánu šest startů z Hradce a jeden z Josefova.

4. září 2025

Zúčastní se vzduchoplavci z Česka, Polska, Švédska i Nizozemska a vrcholem bude páteční noční hořáková show s hudebním doprovodem, která na louce u Piletického potoka začíná ve 21:30. Působivý bude i společný vzlet 51 přihlášených balonů v 18:00.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus

Radka Pavlovčinová pochází ze Slovenska, věnuje se herectví, zpěvu i tanci.

V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se říct, že se z něho ani po více než dvaceti letech neprobrala. Naštěstí. Radka Pavlovčinová se po...

AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence

Z dálky působí reklama na talentovou show normálně.

Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...

V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště

Drobná rozhledna vznikla v dokončované části projektu Smíchov City.

Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na Hradčany ani turistickou atrakci na okraji města. Drobná vyhlídka vznikla přímo v rozvíjející se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice

Záběry bouraného Žižkova z filmu Párátko.

Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně zbourali, aby měli lidé možnost žít v lepším. Podle tehdejších měřítek. Paneláky zaplevelená „svobodná...

Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?

Pickleball na vlastní kurtu? Jen na pár místech v Praze – a tady je to trefa do...

Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled vypadat jako nenáročná hra, ve skutečnosti jde o jeden z nejrychleji rostoucích sportů posledních let....

Pětice lezců uvázla v noci v Adršpašských skalách. Jeden zůstal viset na laně

Pětice lezců uvázla v noci v Adršpašských skalách. Jeden zůstal viset na laně....

Náročnou noční záchranu pětice lidí mají za sebou hasiči v Adršpachu. Tři ženy a dva muži strávili na skalním útvaru Milenci více než deset hodin. Jedna z osob při pokusu o slanění zůstala viset...

29. srpna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Ve Vsetíně bude multižánrový festival Valašské záření, nově bude čtyřdenní

ilustrační snímek

Vsetín bude v září hostit multižánrový festival Valašské záření. Letos nově potrvá čtyři dny, nabídne hudbu, tanec, film i program pro celou rodinu, sdělila...

29. srpna 2026  8:05,  aktualizováno  8:05

Co všechno se dá vytočit ze špalku? Dřevosoustružníci ukážou své umění v Plzni

Martin Moravec se jako koníčku ve své dílně v Plzni-Křimicích věnuje...

Zhruba desítka dřevosoustružníků z celé republiky bude mít 12. září setkání v plzeňských Křimicích. V areálu restaurace Roští budou zájemcům od 10 hodin dopoledne předvádět, co je možné vytočit ze...

29. srpna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Garou se vrací do Prahy. Quasimodo ze Zvoníka u Matky Boží zazpívá své největší hity

Garou – legendární Quasimodo v muzikálu Zvoník u Matky Boží a ikona...

Kanadský zpěvák Garou se po třech letech vrátí do Prahy. Představitel Quasimoda ze slavného muzikálu Notre-Dame de Paris (Zvoník u Matky Boží) vystoupí 2. října v Kongresovém centru. Koncert bude...

29. srpna 2026  9:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Při noční nehodě na dálnici D5 na Rokycansku zemřela řidička BMW

ilustrační snímek

Jednu oběť a jedno vážné zranění si vyžádala noční nehoda osobního auta na dálnici D5 na Rokycansku. Kolem 02:30 na 48. kilometru dálnice ve směru od Rozvadova na Prahu havaroval vůz BMW s cizí...

29. srpna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Místo vlaků cyklisté a pěší. Nová cyklostezka spojuje Hranice s německým Adorfem

Pěšky, na kole nebo na inline bruslích. Nevyužívaná železniční trať z českých...

Staré železniční pražce, nálety, popadané stromy. Tak ještě nedávno vypadala léta nevyužívaná trať z českých Hranic do německého Adorfu. To už však neplatí. Na starém železničním náspu vyrostla nová...

29. srpna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Liberecké Centrum Kašpar chystá benefici, tašky pomohou lidem bez práce

ilustrační snímek

Akci na podporu lidí, kteří obtížně hledají práci, připravuje liberecké Centrum Kašpar. Tradiční benefice "Kašparovo nejen taškaření" je letos pro organizaci...

29. srpna 2026  7:30,  aktualizováno  7:30

Vězeň, který odešel z pracoviště v Jirnech u Prahy, se policistům sám přihlásil

ilustrační snímek

Policie odvolala pátrání po osmatřicetiletém vězni, který v pátek odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u Prahy. Hledaný muž se policistům sám přihlásil a...

29. srpna 2026  7:21,  aktualizováno  7:21

Zlín po opravě otevře ulice Zarámí a Hradská. Doprava pak bude klidnější

Oprava ulice Zarámí ve Zlíně (srpen 2026)

Během příštího týdne se otevřou dvě důležité cesty v centru Zlína, které byly kvůli opravě uzavřené. V pondělí ráno to bude Hradská ulice pod městskými lázněmi, pak zřejmě ve středu ulice Zarámí, kde...

29. srpna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Uhlí nadevše. Teplice přišly o identitu, říká muzejník o bourání a proměně města

Teplické muzeum připravilo výstavu trojrozměrných modelů, fotografií i...

Teplické muzeum připravilo výstavu trojrozměrných modelů, fotografií i historických artefaktů, které mapují stavební vývoj města ve druhé polovině 20. století. Teplice tehdy prošly řadou...

29. srpna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Rüklové z Bradla po sobě zanechali tradici i kapli s hrobkou. Vede k ní nová stezka

Naučná stezka v Horním Bradle připomíná sklářskou minulost přímo v terénu, děti...

V Horním Bradle vznikla nová naučná trasa, která návštěvníky provede historií zdejšího sklářství. Okruh připomíná sklářský rod Rüklů. Součástí stezky je také jejich soukromá kaple s rodovou hrobkou,...

29. srpna 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

To je pro limuzínu nebo auto a půl? Liberečany udivila obří parkovací místa

Od některých rozhořčených Liberečanů zaznívá kritika předimenzovaných...

Od některých rozhořčených Liberečanů zaznívá kritika předimenzovaných parkovacích míst před Severočeským muzeem. Pro jedno běžné auto jsou až moc velká, dvě se však do vymezeného prostoru nevejdou....

29. srpna 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.