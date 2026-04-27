První bouračka i dopravní špunt. V Hradci po dvou letech otevřeli křižovatku Mileta

Je pondělí před osmou hodnou ráno a šílené kolony na zhruba 400 metrů dlouhém úseku mezi hradeckým centrem Futurum a křižovatkou u vysokoškolských kolejí Na Kotli se nekonají. Zmizely – byť ne zcela – po více než dvouletém trápení se stavbou nové křižovatky Mileta u fakultní nemocnice.
Takřka plnohodnotně otevřený dopravní uzel, který byl největší přestavbou městské křižovatky v celé republice, přináší pro Hradec mnohem více dopravních pozitiv.
Zmizely semafory, chodci přebíhají
Ale přináší také některé nelogické, či dokonce životu nebezpečné záležitosti. Hazard se zdravím teď musí hrát chodci a cestující v městské hromadné dopravě. Zatímco Sokolská ulice je ve směru od nemocnice konečně průjezdná v obou směrech a stále fungují provizorní zastávky „Heyrovského“, zmizely odsud přechody pro chodce se semafory.
Ve směru od terminálu právě na této zastávce vystupují desítky žáků a studentů, kteří směřují do obřího areálu škol v Heyrovského ulici a 17. listopadu.
Jenže stavbaři o víkendu zrušili přechod, a protože stále není v provozu soustava podchodů pod otevřenou Miletou, spousta lidí musí nedobrovolně přebíhat čtyři pruhy Gočárova okruhu.
„To se vážně nepovedlo. Jako by se čekalo na to, že tu někoho srazí auto. Nejbližší přechod je až několik stovek metrů daleko u kolejí a tam přece nikdo zacházet nebude,“ zlobil se v pondělí ráno zahraniční student farmaceutické fakulty, který se představil jako Radwan.
První den a hned první nehoda
Takřka ve stejný čas pokřtila otevřenou křižovatku první dopravní nehoda. Řidič oranžové hondy na nových světlech a odbočce do Hradecké ulice nedobrzdil a vrazil do černé octavie. Okamžitě se utvořil dopravní špunt až na Brněnskou, ale po vyjasnění viny premiérové kolize doprava nezvykle plynule pokračovala.
Bohužel ale jen asi čtvrt hodiny, protože vzápětí se tu za plného provozu plánovaně začalo napínat trolejové vedení a odpovědí byly okamžité kolony. Ve všední den dopoledne jsou ještě snesitelné, ve špičkách to může být jinak. Práce by měly skončit ještě tento týden.
Křižovatku Mileta v Hradci otevřou v noci na pondělí, dálnice zpoplatní
Řidiči také až v pondělí mohli poprvé zjistit, že přejezd Milety mezi Hradeckou a Zborovskou ulicí odděluje veprostřed poměrně znatelný „hrb“ nad podchody.
„Jela jsem vzadu v autobusu a málem mi z ruky vypadl mobil. Vůbec jsem to nečekala,“ upozornila na zastávce studentka blízké střední školy profesní přípravy.
Řidič jel v protisměru
Křižovatka se téměř naplno otevřela již v sobotu. Jen pár chvil poté vjel řidič kombíku odbočující z Hradecké ulice vlevo do protisměru. Nedošlo mu, že „jižní“ dvoupruh je již v provozu, po ujetí několika desítek metrů si omyl uvědomil a otočil se.
Také v pondělí byli někteří řidiči překvapení, že se po více než čtvrt roce otevřela Zborovská ulice a tepna spojující Třebeš a Moravské Předměstí s hradeckým centrem už zase funguje. Ale protože převažovali řidiči obeznámení s otevřením Milety, velmi výrazně se zředil provoz na celé čtyřproudové Brněnské ulici včetně dvoupruhového ocásku až k Moravskému mostu.
Ulevilo se také Malšovicím, přes které si mnoho aut po dva roky zkracovalo cestu před červenou vlnou na Brněnské. Také doprava po nadjezdu u fotbalové arény byla v pondělí nezvykle plynulá, a kolony se netvořily dokonce ani na okruhu ve směru od pardubické výpadovky.
„Porodní bolesti“ potrvají
Křižovatka je sice otevřená, stále však zůstává obrovským staveništěm. Pozornost se nyní soustředí hlavně na otevření alespoň části podchodů, intenzivně se pracuje také na napojení Benešovy třídy a záchranky – takzvané malé Miletě.
Křižovatku Mileta otevřou po dvouleté přestavbě. V Hradci snad ubydou kolony
„Prioritou je propojení severu s jihem pro pěší a cyklisty, aby se lidé dostali z centra do fakultní nemocnice. To by se mělo stát nejpozději od 1. června. Malou Miletu dokončíme na přelomu července a srpna,“ řekl Petr Mareš, stavbyvedoucí z firmy M-Silnice.
Zdá se tak, že nebezpečné přebíhání okruhu ze zastávky Heyrovského bude trvat až do konce školního roku. Pondělní napínání trolejového vedení nebo nezvyk v podobě semaforů na Miletě lze považovat za „porodní bolesti“. Potrvají minimálně dalšího čtvrt roku do napojení Benešovy třídy a otevření všech podchodů.
„Toto nastavení Milety má být ideální“
„Otevření i podoba Milety je expertním rozhodnutím na základě dopravních modelů, které říkají, že kapacita křižovatky je dostatečná a přizpůsobená přesně tomu, co Hradec Králové potřebuje z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy,“ upozornila primátorka Pavlína Springerová (HDK).
„Vše sice ukáže až zkušenost z reálného provozu, na druhou stranu příprava byla pod drobnohledem expertů, kteří připravovali nejrůznější dopravní modely a propočítali, že právě toto nastavení by mělo být ideální. Také si musíme uvědomit, že doprava na Miletě již nebude brzděná a zatěžována semafory pro chodce a cyklisty, pro které tu jsou podchody,“ uvedla primátorka.
Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se proměna Milety na papíře chystala od 80. let minulého století a prošla mnoha těžkostmi včetně soudního zrušení územních rozhodnutí nebo změn podoby celé křižovatky.
Zelená zeď chybí. U rušné Milety roste hypermarket, park bude za dva roky
Teď se prý pozornost města upře především na strategické propojky. „Domnívám se, že nyní by se zprůjezdnění Hradcem mělo zlepšit. Na druhou stranu Mileta není všelék, protože potřebujeme ještě vyřešit jižní spojku, jižní propojení nebo severní tangentu. Předpokládám, že ve 30. letech bude mít Hradec dopravně vše naprosto vyřešeno. Ale protože to nejsou investice města, naším úkolem je nyní nesmírně intenzivní komunikace a jednání se státem či krajem, které mají za úkol přípravu a zadání výstavby těchto staveb,“ doplnila primátorka.
21. dubna 2026