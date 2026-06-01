Voda zaplavila podchod pod Miletou. Druhý právě otevřeli, zamezí přebíhání

Tomáš Hejtmánek
  11:52
Na stavbě křižovatky Mileta v centru Hradce Králové se v pondělí otevřelo druhé rameno podchodu. Pěší se tak dostanou od areálu hradecké univerzity k fakultní nemocnici, což dosud přímo na křižovatce nešlo. Řada lidí kvůli tomu frekventovanou silnici přebíhala. Komplikace však nastaly s dříve otevřeným ramenem podchodu na straně do centra, které po nočním dešti zaplavila voda. Cyklisté si zcela zmáčeli nohy.

Nově otevřená část podchodu pod Sokolskou ulicí přečkala deště bez újmy. Na zemi je jen několik kaluží, ale projít se dá suchou nohou.

Zato v podchodu pod Hradeckou ulicí, který se pěším otevřel už loni na podzim, je kolem 30 centimetrů vody. Chodci, kteří sem přicházejí, jen nevěřícně kroutí hlavou a poté musejí místo obcházet vysokou trávou a po silnici.

Podchod pod Hradeckou ulicí na hradecké křižovatce Mileta je otevřený už od podzimu, tentokrát ho zaplavil déšť. (1. června 2026)
Odvážnější jsou cyklisté, kteří si troufají vodou projet. „No ty voleee,“ uleví si jeden z nich, když se jeho stroj ve vodě skoro zastaví a on musí přidat do pedálů. Spodní nohou už šlape pod hladinou. Někteří cyklisté průjezd raději vzdávají.

Jen na poslední chvíli se podařilo před vodou zastavit mladému muži na elektrické koloběžce. Dobržďoval už smykem. Stroj by průjezd vodou zcela jistě odnesl. „Tak to bylo o fous,“ ulevil si.

Další cyklista kaluží projel se slovy, že spěchá do práce. „Kde udělali soudruzi chybu,“ ptal se mladý muž s dětskou sedačkou nad zadním kolem, který se nejprve pokoušel projet vodou se zdviženýma nohama. Nakonec skončil s promáčenými botami.

„Jezdím tady hodně často, ale vodu jsem tu ještě nezažil. Sice to nebyl největší slejvák, ale sudy na zahradě máme plné,“ poznamenal Roman, který raději zastavil před podchodem a nakonec to vzal raději oklikou.

Provizorně zapojená čerpadla

Podle Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), které je hlavním investorem přestavby křižovatky, došlo ke kalamitnímu stavu kvůli mimořádným dešťům.

„Vodu co nejdříve odčerpáme. Je to otázka několika hodin,“ uvedla dopoledne mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

Za vodu v podchodu může provizorní napojení čerpadel, která mají z podchodů odvádět dešťové srážky do nedaleké retenční nádrže. V rohu křižovatky je vidět nedokončený elektroinstalační sloupek s provizorním rozvaděčem, z něhož vede prodlužovací kabel do blízké kanalizace. Zpod stejného poklopu pak vychází hasičská hadice, která končí na přilehlé louce, pod níž jsou nádrže uložené.

Na hradecké křižovatce Mileta začal sloužit podchod pod Sokolskou ulicí (červená značka). Podchod pod Hradeckou ulicí funguje od podzimu (modrá značka). Další dva ještě přibudou.

„Podchod pod Hradeckou ulicí je stále součástí probíhající stavby a dosud nebyl finálně předán. V ranních hodinách se zde objevila voda, protože čerpadla jsou v současnosti napojena na systém veřejného osvětlení, a pokud není v provozu, nedochází ani k čerpání vody. Po zjištění situace byla okamžitě přijata nápravná opatření,“ vysvětlil náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

Město se na přestavbě křižovatky podílí, zejména má na starosti chodníky a okolní cesty. Technické služby podle Řádka již zajistily odčerpání vody z podchodu.

„Trvalé napojení čerpací technologie bude provedeno po osazení elektroměru a dokončení připojení nového rozvaděče, které zajišťuje ŘSD ve spolupráci s distributorem elektrické energie,“ doplnil Řádek s poznámkou, že nejde o konstrukční ani technologický problém.

Kolaudace v červnu

Podle hradecké primátorky je podchod průchozí i přesto, že kolaudační řízení bude dokončeno v červnu. Začátkem prázdnin se mají otevřít i zbývající dva podchody pod Zborovskou a Sokolskou ulicí.

„Od začátku jsme věděli, že pěší vazby kolem nemocnice budou pro lidi jedněmi z nejdůležitějších. Otevření tohoto podchodu proto vnímám jako velmi důležitý moment celé stavby. Tisícům lidí denně výrazně zjednoduší a hlavně zvýší bezpečnost pohybu v okolí Milety,“ řekla již před otevřením primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Spolu s podchodem začla fungovat i nová zastávka Fakultní nemocnice UK ve Zborovské ulici naproti sídlu zdravotnické záchranné služby. Zastávku využijí linky MHD 9, 16, 16 Š, 23, 24, 33 a 51.

Stavební práce ale ještě budou pokračovat. Pracuje se také na výstavbě sousední menší křižovatky, která napojí Benešovu třídu.

„Zaznamenali jsme lokální nerovnosti v nově provedených povrchových vrstvách některých podchodů. Zhotovitel byl na tyto nedostatky upozorněn a jejich odstranění bude provedeno při dokončení stavby,“ upozornil náměstek Řádek.

Proměna největší městské křižovatky v České republice bude stát více než 634 milionů korun, město se podílí téměř 227 miliony.

Zaplavení podchodu není první potíž, která s postupným otevíráním Milety souvisí.

Když se na konci dubna křižovatka plně otevřela pro automobily, zmizel poblíž provizorní světelný přechod, ale podchody pod městským okruhem byly stále zaplocené. Nejbližší přechody jsou přitom až u nemocnice nebo na křižovatce s Brněnskou ulicí. Aby se chodci vyhnuli obcházce dlouhé 800 metrů, ve velkém přebíhali čtyřproudou silnici.

