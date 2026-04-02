Krkonoše a Orlické hory lákají na velikonoční lyžování, nabídka se rozšíří

V Krkonoších a Orlických horách v Královéhradeckém kraji je před velikonočním víkendem v provozu několik lyžařských areálů, dohromady nabízejí přes 16 kilometrů sjezdovek. Na víkend se nabídka ještě rozšíří. V Peci pod Sněžkou a ve Špindlerově Mlýně se bude lyžovat i na Velikonoční pondělí, vyplynulo z informací areálů. Lyžuje se převážně na technickém sněhu.
"Ve SkiResortu se lyžuje až do pondělí 6. dubna v Peci pod Sněžkou. Otevřeno je téměř deset kilometrů sjezdovek, na kterých je 30 až 75 centimetrů sněhu. Platí ceník vedlejší sezony. Díky chladnějším teplotám jsou podmínky stále dobré, v noci na horách mrzne a přes den panuje slunečné počasí," řekla dnes ČTK mluvčí SkiResortu Černá hora - Pec Zina Plchová.
Každý den jezdí pro pěší a výletníky kabinková lanovka na Černou horu, do Velikonočního pondělí včetně. Denně je v Peci otevřená bobová dráha, v pátek a sobotu do 19:00, jinak do 16:00. V neděli bude na bobové dráze v Peci akce nazvaná Velikonoce naruby, která nabídne tradice, soutěže a další zábavu. Program začne v 10:00, uvedla mluvčí SkiResortu.
Ve Špindlerově Mlýně se lyžuje na svatopetrské straně areálu. Dnes a na Velikonoční pondělí budou otevřené ve Svatém Petru sjezdovky červená a modrá a k tomu šestisedačková lanovka, celkem 4,5 km sjezdovek. Od pátku do neděle včetně se přidá lanovka Hromovka a sjezdovky Hromovka II, červená - Trychtýř a černá závodní sjezdovka. V těchto dnech se bude ve Špindlerově Mlýně lyžovat téměř na osmi kilometrech sjezdovek.
V lavinových oblastech Krkonoš nadále platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí. Na hřebenech je 50 až 70 centimetrů sněhu. "Na krustu napadlo za poslední sněžení 11 cm sněhu v kombinaci se severním větrem. Na závětrných svazích se mohou vyskytnout laviny z navátého sněhu. Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení, a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu," uvedl v dnešní lavinové předpovědi na webu Horské služby Krkonoše Robert Dlouhý.
V Orlických horách v Královéhradeckém kraji se nadále lyžuje v menším areálu u Šerlišského mlýnu na okraji Deštného. Tam plánují ukončit lyžařskou sezonu v neděli, stejně jako v Orlickém Záhoří, ve kterém se rozjede lanovka na poslední jarní lyžovačku v pátek 3. dubna.
V Krkonoších dnes bude podle předpovědi polojasno až jasno, od severozápadu přechodně oblačno a ojediněle přeháňky. Nad 1000 metrů nad mořem budou srážky sněhové. Nejvyšší teploty budou do deseti stupňů nad nulou, v 1000 metrech do plus šesti stupňů. Podobné počasí bude i v Orlických horách.
O prodlouženém velikonočním víkendu se v Česku bude oteplovat, v neděli v nížinách až na více než 20 stupňů Celsia. V noci ještě může na některých místech slabě mrznout a na vrcholcích hor sněžit. Na Velikonoční pondělí se mírně ochladí.