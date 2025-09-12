Kamerový systém sledující auta u vjezdů do Krkonošského národního parku (KRNAP) už několik měsíců kritizují boudaři a majitelé nemovitostí. Od tohoto týdne platí nové opatření obecné povahy, které reguluje pohyb vozidel a parkování v národním parku.
Správa parku začala v reakci na rostoucí počet nezákonných vjezdů testovat telematický monitorovací systém už před dvěma lety. V loňském roce zahájila přibližně 150 správních řízení.
Poté, co začalo platit nové opatření, které nahradilo dokument z roku 2020, budou úředníci prohřešky sledovat důsledněji.
„Doprava na území národního parku v posledních dvou letech dosáhla kritické úrovně. Přecházíme z pilotního provozu do ostrého a budeme se tomu věnovat mnohem intenzivněji. Díky novému opatření obecné povahy budeme schopni dělat regulaci dopravy efektivněji,“ sdělil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.
Deset kamer nestačí
Na území národního parku je ze zákona o ochraně přírody a krajiny zakázaný vjezd automobilů, u každé cesty jsou zákazové značky. Výjimku mají majitelé nemovitostí a podnikatelé, správci sítí nebo složky integrovaného záchranného systému.
Všichni ostatní musejí mít povolení k vjezdu, tedy musejí být registrováni v databázi správy parku. Opatření obecné povahy uvádí komunikace, po kterých mohou motoristé do národního parku jezdit, pokud k tomu mají oprávněný důvod. Týká se to třeba opravářů, údržbářů, dodavatelů a zaměstnanců horských bud nebo ubytovaných hostů.
Novelizovaný dokument oproti verzi z roku 2020 snižuje počet vyhrazených cest. Vypadly z něj některé propojovací komunikace, na ně už není možné vjíždět vůbec.
Trvale bydlícím uleví
„Jednou z novinek je, že po vyhrazených cestách v katastru obce mohou jezdit autem obyvatelé s trvalým bydlištěm, což dosud bylo komplikovanější,“ poznamenal mluvčí.
Museli se prokazovat povolením ke vjezdu, teď stačí, když se zaregistrují do vjezdové aplikace. Opatření dále uvádí, že u objektů v národním parku může stát pouze tolik vozidel, kolik má budova schválených parkovacích míst.
Na příjezdech do národního parku je v současnosti devět kamer, další přibude do konce roku. Jsou ve Strážném, v Malé Úpě, v Černém Dole, na Zlatém návrší, u hotelu Děvín v Peci pod Sněžkou nebo na začátku Obřího dolu.
„Kamery jsou na nejfrekventovanějších cestách a těch, které vedou do nejcennějšího území. Máme vytipováno dalších dvacet míst, kde by v budoucnu kamery měly být,“ uvedl Drahný. Správa KRNAP za monitorovací systém dosud zaplatila přes dva miliony korun.
Někde už počet aut klesl
Kamery zaznamenávají registrační značky a systém podle databáze vyhodnocuje, jestli má auto oprávnění ke vjezdu. Před spuštěním nového systému strážci parku kontrolovali povolení namátkově přímo v terénu, kamery však monitorují každé vozidlo. Každé stanoviště je osazeno dvěma kamerami, vjezdovou a výjezdovou.
Na vývoji systému ochranáři spolupracovali s ČVUT v Praze a s Technologickou agenturou České republiky. Kamery zabírají střed silnice, zapnou se pouze ve chvíli, kdy projede auto.
V loňském roce po celých Krkonoších zaznamenaly 115 tisíc průjezdů, z toho víc než polovina byla neautorizovaných. S tím, jak boudaři postupně do evidence zadávají další subjekty a osoby, počet neznámých průjezdů klesá. Z letošních 93 tisíc systém nerozpoznal pouze 38 procent registračních značek.
V některých místech se provoz už dramaticky snížil, jedna z kamer v Malé Úpě zaevidovala v porovnání s loňským rokem desetkrát méně vozidel.
Kamera na metanolový pohon
Kamery jsou většinou připojené na elektrickou síť, výjimkou je ostrovní kamera na Zadních Rennerovkách v nadmořské výšce přes 1 000 metrů. Ta má vlastní zdroj energie.
„Palivový článek vyrábí elektřinu z metanolu. Je to ještě posíleno solárním panelem a bluetooth čtečkou. Snažíme se o kombinaci technologií, protože snímání probíhá 24 hodin denně sedm dní v týdnu,“ vysvětlil Josef Taláb, vedoucí oddělení projektového řízení na Správě KRNAP, který je garantem monitorovacího systému.
V kamerové stanici pod Dvorskou boudou jsou dva kanystry s metanolem o objemu 28 litrů, což je dostatečná zásoba na výrobu elektřiny po celou sezonu.
Právě enkláva Zadní Rennerovky v katastru Strážného patří k místům, kde v poslední době intenzita dopravy nejvíc narostla.
„Od doby, kdy před víc než deseti lety byly zrušeny závory na vjezdech do národního parku, voláme po tom, aby se doprava regulovala. V posledních letech už to začalo být neúnosné, cesta ze Strážného k bufetu Na Rozcestí se podobala spíš Jižní spojce než území národního parku,“ upozornil starosta Strážného Tomáš Grégr (nestraník).
Boudaři si stěžují na zátěž
Větší regulace dopravy ztěžuje život hlavně boudařům, kvůli zadávání registračních značek do systému jim přibyla práce navíc. „Je to pro nás komplikace, protože nám narostla administrativní zátěž,“ sdělil Karel Polívka, majitel horského hotelu Friesovy boudy.
Mezi nejhlasitější kritiky patří spolumajitelka Luční a Labské boudy Klára Sovová. V létě na dva měsíce na protest proti povolenkové byrokracii omezila provoz Luční boudy, která se nachází v klidovém území KRNAP. Tam platí ještě přísnější pravidla, ke vjezdu do klidového území je nutná výjimka ze zákona.
Když přistoupíme na hru Správy KRNAP, Luční bouda zanikne, tvrdí majitelka
Bufet a toalety Luční boudy byly k dispozici pouze ubytovaným návštěvníkům. Začátkem srpna se horský hotel znovu otevřel i běžným turistům. Snaha o regulaci dopravy v národním parku podle Sovové ohrožuje provoz hřebenových bud, pokuty pro dodavatele považuje za nezákonné.
Správa KRNAP může za neoprávněný vjezd udělit až stotisícovou pokutu. Podle Drahného se dosavadní sankce pohybovaly od jednotek tisíc až po desetitisíce korun. Výše závisí na lokalitě a ochraně území, kam hříšník vjel.
„Často se jedná o návštěvníky, kteří se nechávají navádět navigací. Pokud nemá aktualizované zákazy vjezdu, tak řidiči projedou národním parkem v dobré víře, že se jedou ubytovat, ale porušují zákon. Potom to jsou lidé, kteří si jezdí po horách autem na výlety. Tento typ autoturistiky do národního parku opravdu nepatří.“
Pro zvýšení povědomí o této problematice spustila správa parku od září kampaň v médiích a na sociálních sítích. Obyvatelé Krkonoš dostanou do schránek bulletin s vysvětlením, kdo a za jakých podmínek může autem vjet do KRNAP.
Autem do národního parku
Zákon o ochraně přírody a krajiny zakazuje vjezd mimo zastavěné území národního parku. Výjimku mají složky integrovaného záchranného systému, správci vodních toků, provozovatelé vodovodů a kanalizací, majitelé a nájemci nemovitostí.
Všichni ostatní musejí být zaevidováni v databázi, nebo prokázat, že mají zákonný důvod ke vjezdu. Například pracovní smlouvou, objednávkou či dokladem o rezervaci ubytování.
Pro usnadnění evidence správa parku už před dvěma lety vytvořila samoobslužnou vjezdovou aplikaci vjezd.krnap.cz, do které se majitelé vozidel mohou dobrovolně zaregistrovat. Jednou z možností je osobně v informačních centrech Správy KRNAP.
Do aplikace mají přístup registrovaní vlastníci a provozovatelé objektů, které leží mimo klidové území. Hostům, zaměstnancům nebo zásobování mohou zajistit online evidenci. Takto evidovaná vozidla systém automaticky identifikuje jako legální vjezdy, v případě „neznámého“ vozidla úředníci mohou provozovatele vyzvat k doložení oprávněnosti vjezdu.
Ke vjezdu do klidového území je potřeba výjimka ze zákona. Nežádají o ni majitelé objektů, ale přímo dodavatelské firmy.