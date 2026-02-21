Lavinové nebezpečí v Krkonoších vzrostlo, na hřebenech je až 80 cm sněhu

Autor: iDNES.cz, ČTK
  10:42aktualizováno  10:42
Nebezpečí lavin v Krkonoších vzrostlo v sobotu z prvního na druhý stupeň pětibodové mezinárodní stupnice. V polské části hor druhý lavinový stupeň platí již od středy. Druhý stupeň znamená mírné nebezpečí lavin, podmínky pro túry jsou převážně bezpečné, vyplývá to z informací na webu Horské služby (HS) Krkonoše.
Polská bouda s meteorologickou stanicí na Sněžce (9. února 2026)

Polská bouda s meteorologickou stanicí na Sněžce (9. února 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Výhled ze Sněžky (9. února 2026)
Zasněžený les cestou na Sněžku (9. února 2026)
Zatímco pod hřebeny Krkonoš je zataženo, na Sněžce je chvílemi i slunečno. (9....
Od horní stanice lanovky je to na vršek Sněžky už jen pár metrů. (9. února 2026)
6 fotografií

Na hřebenech Krkonoš leží 50 až 80 centimetrů sněhu. „Na krustu napadlo za poslední sněžení 23 centimetrů nového sněhu v kombinaci s větrem ze všech směrů. Více sněhu je uloženo na závětrných svazích a žlabech,“ uvedl lavinový specialista horské služby Robert Dlouhý.

V polohách nad pásmem lesa na závětrných svazích se podle něj mohou vyskytnout laviny z navátého sněhu. Uvolnit se mohou hlavně při velkém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích.

„Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá. Dají se očekávat pouze laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu,“ uvedl Dlouhý. Na polské severní straně Krkonoš je pod novým sněhem nestabilní vrstva povrchové jinovatky.

Na polské straně Krkonoš stouplo lavinové nebezpečí, varuje horská služba

Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl, na polské straně Sněžné jámy, Kociol Lomniczki nebo Biały Jar. Ročně v horách sjede několik desítek lavin, které však nezasahují obydlená místa, sjezdové tratě či přístupové cesty.

U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo dnes ráno šest stupňů pod nulou, silná mlha a 76 centimetrů sněhu.

Horská služba v Krkonoších vyhlásila lavinový stupeň poprvé v současné zimní sezoně 2. ledna.

Poslední úmrtí v souvislosti s odtržením laviny v Krkonoších zaznamenali horští záchranáři v roce 2021. V únoru 2021 zahynul sedmnáctiletý skialpinista v lavině, kterou strhl od Slezského domu do žlabu Úpičky v Obřím dole. O měsíc později skončila v lavině v oblasti Mužských kamenů na polské straně hor pětatřicetiletá skialpinistka z Mělnicka. Po převozu do nemocnice zemřela.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH 2026 vrcholí: Program posledních dnů a starty českých sportovců

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá už jen do neděle. Přinášíme přehledný program, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný program předposledního dne olympiády

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku jde do finál. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo vysílá...

Humpolecká radnice chce ještě letos projekt na opravu Medovy vily

ilustrační snímek

Radnice v Humpolci na Pelhřimovsku chce ještě letos nechat zpracovat dokumentaci k opravě Medovy vily, aby mohla požádat o peníze z takzvaných norských fondů....

21. února 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Policie prověřuje pobodání dvou mužů v Rudné u Prahy, jeden skončil v nemocnici

ilustrační snímek

Policie prověřuje páteční konflikt dvou mužů v Rudné u Prahy, který skončil vzájemným pobodáním. Jednoho z mužů transportovali s vážnými poraněními do...

21. února 2026  9:13,  aktualizováno  9:13

Lavinové nebezpečí v Krkonoších vzrostlo, na hřebenech je až 80 cm sněhu

Polská bouda s meteorologickou stanicí na Sněžce (9. února 2026)

Nebezpečí lavin v Krkonoších vzrostlo v sobotu z prvního na druhý stupeň pětibodové mezinárodní stupnice. V polské části hor druhý lavinový stupeň platí již od středy. Druhý stupeň znamená mírné...

21. února 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Chtěl jsem dobrou saunu, tak jsem si ji postavil. Fin stojí v Táboře za potní chýší

Potní chýše Fina Esko Mäkinena v Táboře (20. února 2026)

Látkové stěny, silná dřevěná konstrukce a podoba altánu, uvnitř kterého si užíváte löyly, tedy páru z kamenů. Táborští, ale i zájemci z okolí mohou nově vyrazit do Tismenického údolí, kde v komunitní...

21. února 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha Petřiny

Praha Petřiny

Uaujala veřejná nabíječka elektromobilů napojená do systému veřejného osvětlení v Praze 6 na Petřinách.

vydáno 21. února 2026  10:22

Expert: Stav konfliktu napovídá tomu, že Rusko se spokojí s tím, čeho dosáhlo

ilustrační snímek

Stav konfliktu na Ukrajině podle Zdeňka Petráše z Univerzity obrany napovídá tomu, že Rusko se spokojí s tím, čeho dosáhlo. Podoba konfliktu, který nyní...

21. února 2026  8:45,  aktualizováno  8:45

Dopravu na severu Čech může komplikovat sněžení či mrznoucí déšť

ilustrační snímek

Dopravu na severu Čech může řidičům zkomplikovat sněžení nebo mrznoucí déšť. Místy je ledovka. Policie radí zvýšenou opatrnost. Přes den vystoupají teploty...

21. února 2026  8:29,  aktualizováno  8:29

Metoděj Jílek na ZOH: V hromadném startu může vybojovat další medaili

Metoděj Jílek skončil v závodě na 1 500 metrů na 16. místě s časem 1:46.08....

Metoděj Jílek má před sebou poslední olympijskou výzvu. V hromadném startu chce v Miláně navázat na zlato z desítky a stříbro z pětky. Čeká ho ale jeden z nejnevyzpytatelnějších závodů celých her.

21. února 2026

Botanická zahrada v Liberci začne od pondělí prodávat permanentky i na pokladně

ilustrační snímek

Botanická zahrada v Liberci začne od pondělí prodávat roční permanentky i na pokladně. Kvůli nákladům spojeným s výrobou plastových karet ale budou o 50 korun...

21. února 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

V Olomouckém kraji platí obezřetnost hlavně na vozovkách posypaných štěrkem

ilustrační snímek

Se zvýšenou opatrností musejí v Olomouckém kraji nadále počítat řidiči na silnicích udržovaných takzvaně inertně, tedy posypaných štěrkem, ne solí. Týká se to...

21. února 2026  8:04,  aktualizováno  8:04

Na části silnic v hradeckém kraji zůstává po nočním sněžení rozbředlý sníh

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek sněžilo. Rozbředlý sníh zůstával dnes ráno na silnicích nižších tříd na Jičínsku. V Krkonoších a v Orlických horách...

21. února 2026  7:44,  aktualizováno  7:44

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

21. února 2026  9:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.