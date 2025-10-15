Na koho cílíte?
Soustředíme se letos na to, abychom vylepšili služby a kvalitu pobytu pro rodiny s dětmi. V Janských Lázních tvoří v zimě až třetinu návštěvníků. Vidíme to v lyžařských školách, kde zájem enormně narůstá. Čím dál větší skupinu tvoří lidé, kteří přijíždějí na hory, ale nelyžují. Snažíme se tomu jít naproti.
Co všechno bude Panorama park nabízet?
Zahajujeme stavební práce na 150 metrů dlouhém pojízdném pásu pro začínající lyžaře. Stejně jako v Peci pod Sněžkou bude zastřešený, ale bude širší, konkrétně 120 centimetrů. Kombinace délky, šířky a zastřešení je unikátní. Takový pojízdný pás ještě v českých střediscích není. Lyžaři na něm mohou stát vedle sebe, což je pro začátečníky velký benefit. Rodiče tak nebudou mít dítě za sebou.
Bude to teprve druhý zastřešený pás ve SkiResortu...
Začínali jsme s pojízdnými koberci bez zastřešení. Na dlouhých pásech trvá jízda necelé dvě minuty, a když mrzne, fouká nebo chumelí, tak to není úplně příjemné. Zastřešení je velký benefit a jednoznačně to je trend. Jednoduší to je i z hlediska údržby a obsluhy. Když chumelí, na nezakrytý pás se nabaluje sníh, zasekává se a zastavuje. Posouvá se to i technologicky. V trase nového pojízdného koberce bude několik kamer. Ve chvíli, kdy by někdo spadl nebo by se bál, jsme schopni pás na dálku přibrzdit, případně zastavit.
Pod bývalou Sokolskou boudou se drží sníh velmi dlouho. Byl i to důvod, proč výukový park umístit právě sem?
Lokalita leží v nadmořské výšce téměř 1 300 metrů nad mořem, přírodní sníh je zde skoro jistotou. Navíc jsou odsud nádherné výhledy do kraje. V současnosti tam jsou dva vleky a široká plocha pro lyžování. Nebude to jen výuková lokalita pro lyžaře, ale také pro doplňkové aktivity na sněhu. Rozjedeme tam sáňkování a snowtubing. Na horní platformě vznikne provizorní půjčovna se sportovním vybavením. Vedle pojízdného pásu bude ohraničený prostor pro začínající lyžaře, část pro sáňkaře a privátní zóna pro lyžařskou školu.
Stane se z Panorama parku nejatraktivnější lokalita pro začátečníky v celém SkiResortu?
Věříme, že z něj v této zimní sezoně bude nejzajímavější lokalita i proto, že jsme sem rozšířili technické zasněžování. Lyžaře tam budeme schopni dostat už na úplném začátku sezony. Dětskou lokalitu Formánky v Janských Lázních, která je určená pro začátečníky, jsme doteď byli schopní připravit většinou až kolem Vánoc.
Jak významná je tato skupina návštěvníků, tedy děti, rodiny a začínající lyžaři?
Napříč areály SkiResortu Černá hora – Pec je skladba návštěvníků trochu rozdílná. V Peci pod Sněžkou se pohybují hlavně lyžaři, kteří jsou v Krkonoších ubytovaní na více dnů. V Janských Lázních to je kombinace ubytovaných hostů a jednodenních návštěvníků, hlavně rodin s dětmi, v sezoně tvoří až 30 procent. Vidíme to v lyžařských školách, kde zájem enormně narůstá. Na druhou stranu se to obtížně porovnává. Dva roky covidu úplně změnily návyky návštěvníků. Téměř přestali na hory jezdit na týdenní dovolené, místo toho volí tří nebo čtyřdenní pobyty.
Čím si rostoucí zájem o lyžařské školy vysvětlujete?
Češi jsou národem lyžařů, každý třetí Čech si jde podle statistik alespoň jednou za rok zalyžovat. Níže položená střediska mají a budou mít problémy se sněhem, lyžování se posouvá do vyšších nadmořských výšek a do středisek s technickým zasněžováním. Povedlo se nám rozjet doprovodné služby, SkiResort ve všech svých areálech provozuje lyžařské školy, dokážeme služby poskytnout v určité kvalitě a máme proškolené instruktory. Reagujeme na aktuální trendy a inspirujeme se v zahraničí. Dnes už to není tak, že návštěvníci jedou na hory, aby si jen zalyžovali, chtějí mít mnohem komplexnější zážitek.
Přibývá ve SkiResortu počet návštěvníků nelyžařů?
Určitě je to trend. V Janských Lázních tomu pomáhá kabinková lanovka, kterou v zimě hodně využívají právě lidé, co se jdou na Černou horu projít a užít si den na sněhu. Ohromný zájem je v poslední době o sáňkování na čtyři kilometry dlouhé Černohorské sáňkařské cestě, protože v údolích a nížinách se dnes už téměř sáňkovat nedá. Právě rodiny s dětmi nejčastěji podnikají jednodenní výlety na hory.
|
Pomoc chřástalům. KRNAP vykoupil louku v Černém Dole, kde mohly být další apartmány
Hrajou v tom roli i zahraniční rodiny?
V Janských Lázních tvoří návštěvnost ze 60 procent Češi, zbytek jsou Poláci, Němci, Holanďané a další národnosti. Po covidu návštěvnost polských lyžařů a rodin hodně stoupla, pomohlo tomu zkvalitnění dopravní infrastruktury. Velmi narostl rovněž počet lyžařů z Berlína a okolí, kteří jsou u nás díky rychlostní silnici S3 za čtyři hodiny. Krkonoše se pro ně staly výrazně dostupnější než zahraniční střediska. Podstatné je, že německé a polské rodiny jezdí na vícedenní pobyty. Zajímá je nejen lyžování, ale i ostatní služby jako animační programy a různé večerní aktivity.
V zimě se bude v okolí bývalé Sokolské boudy pohybovat Snowlicious rolba. Můžete o tom prozradit více?
Je to party rolba s barem. Testovali jsme ji už v minulé sezoně, letos bude hlavně na Černé hoře. Budeme s rolbou přejíždět i ke spodní stanici lanovky Hofmanky Express nebo na další místa, kde v některých dnech posílí stávající občerstvení. Na světě je takových roleb jen kolem dvaceti, známé jsou hlavně z alpských zemí.
Nová výuková lokalita vyroste také u dolní stanice kabinové lanovky v Janských Lázních…
To je menší projekt, do Janských Lázní přesuneme pojízdný pás z Černého Dolu, který obvykle pouštíme kolem Vánoc. Díky technologii pro výrobu technického sněhu jsme tady schopni už při zahájení sezony zajistit výukovou lokalitu. Chceme, aby v Janských Lázních už na začátku zimy měly i děti a začínající lyžaři kvalitní zázemí.
U hlavních sjezdovek v celém SkiResortu bude v hlavní sezoně sedm výukových lokalit pro děti a začátečníky. Je to konečný počet?
Naším cílem není za každou cenou přidávat další místa, spíš se je snažíme zkvalitňovat a posilovat. Z velké části je využívají hlavně děti, ale máme i řadu dospělých začínajících lyžařů, kteří tam samozřejmě tráví mnohem méně času. Jiné to je u zahraničních návštěvníků z exotických zemí. Egypťané, Turci nebo Asiaté stráví v lyžařské škole delší dobu.
|
Krkonoše zasypal čerstvý sníh. Na Černé hoře se svezla stovka lyžařů
Zdá se, že s lyžařskými instruktory nemáte problém. Přitom se neustále hovoří o tom, že sezonní práce na horách už příliš netáhnou.
V minulé sezoně se ve SkiResortu prostřídalo přibližně 300 instruktorů. Část z nich u nás pracuje celoročně, je mezi nimi i hodně vysokoškoláků, kteří se tomu věnují během Vánoc a v době, kdy mají po zkouškovém období. Je to práce, která je pro ně zároveň zábavou. Seznámí se a vytvoří si vazby, pak se k nám rádi vracejí, třeba i s rodinami. Sice patříme mezi největší lyžařské školy v republice, ale o instruktory stále bojujeme, potřebovali bychom více polsky a německy mluvících instruktorů.
Sjezdovky zasněží rychleji a lépe
Víc než 200 milionů korun před nadcházející sezonou investoval SkiResort Černá hora – Pec, který ve východních Krkonoších provozuje pět areálů s 50 kilometry sjezdovek na jeden skipas. Nejnákladnější položkou je akumulační nádrž za 150 milionů u dolní stanice šestisedačkové lanovky Hofmanky Express.
Kapacity dvou stávajících nádrží doplní 15 tisíc metrů krychlových vody. Tolik se vejde do nádrže, která vznikla na úpatí Černé hory. Význam bude mít hlavně při rozjezdu lyžařské sezony. Umožní sjezdovky vysněžit výrazně rychleji.
„Nová akumulační nádrž nám pomůže využít první mrazy, abychom nabídli více otevřených sjezdovek hned od začátku zimy. Zároveň poslouží i v průběhu zimy k dosněžování, třeba po kratších oblevách. Sjezdovky budeme nyní schopni vysněžit ještě kvalitněji,“ sdělil ředitel SkiResortu Jakub Janda.
První sjezdovkou v Krkonoších, kde tradičně začíná lyžařský sezona, je Anděl na Černé hoře. Na konci loňského listopadu se ji středisku povedlo otevřít v celé délce 1,1 kilometru. Letos by lyžaři díky dostatečné zásobě vody pro zasněžování měli mít na výběr už z více tratí.
Nádrž u dolní stanice lanovky Hofmanky Express je zakrytá, na její střeše vzniklo parkoviště pro 70 aut. Její stavba začala loni na jaře. SkiResort projekt připravoval několik let, stavební povolení získal už v roce 2020. Největší lyžařský resort v Krkonoších před sezonou obměnil arzenál zasněžovacích děl a tyčí u sjezdovek na Černé hoře a v Peci pod Sněžkou, do 31 zařízení na výrobu umělého sněhu investoval 35 milionů korun.
„Díky dělům na stacionárních věžích a výkonným tyčím budeme schopni efektivněji zasněžovat oblíbené sjezdovky, jako je Protěž, Hofmanky na Černé hoře nebo Hnědý vrch a Zahrádky v Peci pod Sněžkou. Posilujeme také zasněžovací systém ve Velké Úpě v Černém Dole,“ upřesnil Jakub Janda. Děla na stacionárních věžích lze obsluhovat i na dálku.
Středisko v pilotním projektu předpokládá, že poprvé vyzkouší rolbu na elektrický pohon. SkiTour bude na jednom ze dvou úseků dopravovat lyžaře mezi Černou horou a Pecí pod Sněžkou.
SkiResort zatím ceník na novou sezonu nezveřejnil. Většina skipasů půjde nahoru pouze o inflaci, vybrané permanentky čeká zdražení do 10 procent. Naopak na loňských cenách zůstávají sezonní skipasy. „Až třicet procent ceny mohou lyžaři ušetřit, pokud skipasy kupují s předstihem online v našem internetovém obchodě,“ uvedla mluvčí Zina Plchová.
Podobně jako v předchozích letech plánuje SkiResort zahájit lyžařskou sezonu na Černé hoře poslední víkend v listopadu, v Peci pod Sněžkou 6. prosince.