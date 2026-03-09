Zdání o letošní zimě klamalo. Mapa republiky má nejméně sněhu za 25 let

Autor:
  15:02aktualizováno  15:02
Na známé Mapě republiky na Studniční hoře v Krkonoších leželo začátkem března 4,8 metru sněhu. Jde o letošní maximum. V pětadvacetileté souvislé řadě měření se však zároveň jedná o nejnižší naměřené množství. Podle správců Krkonošského národního parku (KRNAP) to odpovídá tomu, že zimní sezóna se bude řadit mezi podprůměrné.
Když loni v květnu (na snímku) pracovníci Správy KRNAP měřili množství sněhu na Mapě republiky, bylo tam jen o metr méně než letos v březnu.

Když loni v květnu (na snímku) pracovníci Správy KRNAP měřili množství sněhu na Mapě republiky, bylo tam jen o metr méně než letos v březnu. | foto: David Taneček, ČTK

Když loni v květnu (na snímku) pracovníci Správy KRNAP měřili množství sněhu na Mapě republiky, bylo tam jen o metr méně než letos v březnu.
Když loni v květnu (na snímku) pracovníci Správy KRNAP měřili množství sněhu na Mapě republiky, bylo tam jen o metr méně než letos v březnu.
Když loni v květnu (na snímku) pracovníci Správy KRNAP měřili množství sněhu na Mapě republiky, bylo tam jen o metr méně než letos v březnu.
Když loni v květnu (na snímku) pracovníci Správy KRNAP měřili množství sněhu na Mapě republiky, bylo tam jen o metr méně než letos v březnu.
10 fotografií

Sněhové pole vzniká na jižním svahu Studniční hory. Kvůli tvaru odtávání se mu přezdívá Mapa republiky.

„Mapu republiky sledujeme dlouhodobě a využíváme dostupné moderní technologie. Poslední roky ji zaměřujeme s pomocí dronů. Cílem monitoringu je pochopit, jak sněhová pokrývka ovlivňuje mikroklima a vegetaci v závětrné oblasti Studniční hory a zda a jak se mění výška sněhu a jeho rozložení v čase,“ uvedl botanik Správy KRNAP Josef Harčarik.

Mocnost sněhu v Mapě republiky ilustruje nynější slabou zimu. Český hydrometeorologický ústav před několika dny uvedl, že zima 2025/2026 byla srážkově devátá nejchudší od roku 1961. V průměru na území republiky spadlo pouze 86 milimetrů srážek. Zásoby vody ve sněhu byly ke konci února zhruba na třetině dlouhodobého průměru, přesto zima na první pohled působila jako sněhově bohatá. Mohly za to mrazivé dny v lednu, kdy se sníh držel i ve středních a nižších polohách.

Pracovníci Správy KRNAP měří sněhové pole Mapa republiky nad Modrým dolem v Krkonoších.
Maximum sněhu na Mapě republiky v zimě 2025/2026 bylo 4,8 metru.
Sněhové pole Mapa republiky nad Modrým dolem v Krkonoších
Pracovníci Správy KRNAP měří sněhové pole Mapa republiky nad Modrým dolem v Krkonoších. (13. května 2025)
10 fotografií

Mapa republiky přitahuje vědce řadu let. Nejprve s použitím technologie GPS a nyní i s dronem odborníci přesným zaměřením terénu bez sněhu i terénu se sněhovou vrstvou a jejich porovnáním získávají nejpřesnější možná data.

„Přestože sněhové pole leží na jižním svahu, který na jiných místech odtává nejdříve, zde sníh naopak zůstává prakticky nejdéle v Krkonoších. Důvodem je modelace terénu a větrné proudy anemo-orografického systému Bílého Labe, které zde pravidelně ukládají obrovská množství sněhu,“ vysvětluje mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Sněhová vrstva dosahuje i mnohametrové výšky. Jak sněhové pole odtává, ztrácí postupně tvar prvorepublikového Československa s Podkarpatskou Rusí, posléze odtává Slovensko, až nakonec zůstávají střední Čechy. Charakteristického tvaru sněhového pole si všimli turisté a začali mu přezdívat Mapa republiky.

Z Mapy republiky zbyly už jen Čechy, sněhové pole v Krkonoších brzy roztaje

Protože se sněhové pole nachází v klidovém území (dříve I. zóně) národního parku, pěšky se přímo k ní návštěvník hor nepodívá. Dobře viditelné je od Chalupy na Rozcestí nebo z cesty mezi Výrovkou a Památníkem obětem hor v Modrém sedle mezi Luční a Studniční horou. Díky svému charakteristickému tvaru a barvě je vidět i z Podkrkonoší.

zimamax. výška sněhu (m)datum odtátí sněhu
1999/200015,71. dekáda srpna
2000/20016,13. dekáda června
2001/200213,42. dekáda srpna
2002/20037,63. dekáda června
2003/200414,2data nejsou k dispozici
2004/200515,422. srpna
2005/200612,322. července
2006/200712,55. července
2007/200814,129. července
2008/200913,317. července
2009/20108,130. června
2010/20119,614. června
2011/2012134. srpna
2012/20138,817. června
2013/20145,410. června
2014/20159,74. července
2015/20167,315. června
2016/20179,54. června
2017/20187,528. května
2018/201914,522. července
2019/20209,56. července
2020/20219,613. července
2021/202211,28. července
2022/20239,78. července
2023/202486. června
2024/20257,715. června
2025/20264,8

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy

Sklepení Staroměstské radnice

Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice novou expozici Strážci Prahy s konceptem Průvodce 2.0. Návštěvníky čeká videomapping, projekce i...

Po patnácti letech čekání končí. Pardubice budou mít nový úřad práce

Vizualizace nového úřadu práce v Pardubicích. (9. března 2026)

V Pardubicích letos patrně začne stavba nového úřadu práce za přibližně 450 milionů. Příprava projektu začala před 15 lety, ale opakovaně byl odkládán. Budova vznikne v areálu bývalých Masarykových...

9. března 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Spádovost pražských středních škol rozporuje Středočeský kraj i někteří ředitelé

Otevření zrekonstruované budovy Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. (10. 3....

Praha uvažuje o zavedení spádovosti u některých typů středních škol v metropoli. Slibuje si od toho snížení tlaku na žádané typy škol. Návrh ale kritizuje vedení Středočeského kraje, negativa v něm...

9. března 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Rekonstrukce stravovacího provozu Nemocnice Pelhřimov vyjde na 281 milionů Kč

ilustrační snímek

Stavební práce na rekonstrukci stravovacího provozu Nemocnice Pelhřimov vyjdou na 281 milionů korun. Krajská rada dnes vybrala dodavatele. O zakázku mělo v...

9. března 2026  14:24,  aktualizováno  14:24

Legendární Ikarus se vrací. Dopravní podnik testuje moderní elektrobus, zatím vozí jen beton

Ikarus na testování v Českých Budějovicích. Na snímku u vlakového nádraží....

Autobusy značky Ikarus si mnoho pamětníků spojuje s charakteristickým vzhledem a typickým zvukem motoru, který byl ještě v 90. letech běžnou součástí městské dopravy. Nyní se tato legenda vrací do...

9. března 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Díky vyššímu nájemnému opraví Brno-Vinohrady až 90 bytů ročně

ilustrační snímek

Sjednocování nájemného v obecních bytech v městské části Brno-Vinohrady zvýšilo její příjmy. Díky tomu může městská část rekonstruovat až 90 obecních bytů...

9. března 2026  14:04,  aktualizováno  14:04

Díky vyššímu nájemnému opraví Brno-Vinohrady až 90 bytů ročně

ilustrační snímek

Sjednocování nájemného v obecních bytech v městské části Brno-Vinohrady zvýšilo její příjmy. Díky tomu může městská část rekonstruovat až 90 obecních bytů...

9. března 2026  14:04,  aktualizováno  14:04

Vůz srazil cyklistu, který přejížděl obchvat Postřelmova. Na kole se tam nesmí

Osobní auto narazilo na obchvatu Postřelmova do cyklisty, který silnici...

Vážnou nehodu vyšetřují od víkendu policisté ze Šumperska, kde řidič osobního auta srazil na obchvatu Postřelmova cyklistu. Ten se za zatím nevyjasněných okolností pohyboval po silnici nečekaným...

9. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Lidé s postižením žijí v komunitních domácnostech, budou tam samostatnější

Pro lidi se zdravotním postižením vybudovali v Semilech nové komunitní...

Důstojné zázemí v zástavbě města, které umožní běžný způsob života. Pro lidi se zdravotním postižením vybudovali v Semilech nové komunitní domácnosti. Cílem projektu je postupně nahradit...

9. března 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Kvůli novému mostu padne klubovna skautů. Stavět se začne v září

Budova bývalé vodárny na pravém břehu Sázavy dnes slouží jako klubovna skautů....

Dvacet let o tom ve Světlé nad Sázavou snili. Koncem letošního roku by se obyvatelé měli dočkat zahájení prací. Kraj Vysočina spolu s radnicí hodlá postavit druhý most přes řeku. Nacházet se bude...

9. března 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Co kus, to unikát. Dřevěná pera ze slavného Santiniho schodiště budou stát tisíce

Pero ze dřeva ze Santiniho schodiště

Bude to příběh, který propojí historii a umění se šikovností současnosti. Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec dá brzy do prodeje limitní počet psacích per vyrobených ze dřeva právě...

9. března 2026  15:22

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Úpské rašeliniště v Krkonoších bude jedním z nejlépe sledovaných na světě

ilustrační snímek

Úpské rašeliniště na hřebenech Krkonoš se stane jedním z nejpodrobněji sledovaných rašelinišť na světě. Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) ve...

9. března 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

Břehy 2026: Nový festival v Opavě propojí hudbu, divadlo a výtvarné umění

ilustrační snímek

V Opavě vzniká nový multižánrový festival Břehy 2026. Svým jménem i široce rozkročených programem navazuje na pětadvacetiletou historii festivalu Další břehy,...

9. března 2026  13:30,  aktualizováno  13:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.