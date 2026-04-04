Akce začala v devět hodin ráno a součástí je i doprovodný program. „Za první hodinu dorazilo okolo 500 návštěvníků,“ uvedl mluvčí stezky Zdeněk Pop.
Podle něj jde o návrat těchto šelem do Krkonoš po 300 letech. Medvědárium je detašovaným pracovištěm zoologické zahrady ze Dvora Králové nad Labem. Chov je součástí Evropského chovného programu EEP, který řídí evropský koordinátor.
„Ode dneška mají medvědi přístup do velkého výběhu po celý den. Doposud se jednalo o zkušební provoz. Na Stezce korunami stromů Krkonoše lze tak z bezpečné výšky pozorovat medvědy hnědé přímo pod sebou. Přestože počasí není ideální, poprchává, návštěvnost je velmi dobrá,“ řekl v sobotu Pop.
Medvědí stezka představuje rozšíření stávající Stezky korunami stromů Krkonoše. Projekt vznikl ve spolupráci se Safari Parkem Dvůr Králové nad Labem a Správou Krkonošského národního parku (KRNAP). Přístup k medvědímu výběhu je součástí vstupu na Stezku korunami stromů. Za vstupné na stezku dospělý zaplatí 450 korun.
Návštěvníci medvědy uvidí v autentickém prostředí horského lesa ve výběhu o rozloze přes půl hektaru. Les pro medvědárium má stezka pronajatý od Správy KRNAP. Stezka je bezbariérová.
OBRAZEM: Medvědi do Krkonoš. Slovenský Michal s Alicí si už hrají ve výběhu
Tvůrci projektu Medvědí stezka označují návrat medvědů do Krkonoš za ochranářský a vzdělávací koncept, který propojuje ochranu přírody, evropské chovné programy a autentický zážitek z pozorování zvířat v prostředí horského lesa. Součástí projektu jsou i výchovné programy a expozice ukazující život medvědů a predátorů.
Obyvatelé výběhu, medvědi Alica a Michal, byli v roce 2023 nalezeni jako osiřelá mláďata ve Vysokých Tatrách. Ochranáři je tehdy odchytili poté, co se jejich zdravotní stav zhoršoval. Společně s nimi byl nalezen i jejich sourozenec Hugo, který dnes žije ve Francii. Medvědi se už nemohou vrátit do volné přírody, proto byli zařazeni do mezinárodního chovného programu, uvedli zástupci projektu.
Do korun stromů se v Krkonoších za první rok vydalo 330 tisíc lidí
Stezka otevřená v roce 2017 patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v Královéhradeckém kraji. Loni na ni přišlo 170.000 lidí. Stezka korunami stromů má délku 1,5 kilometru a je zakončena výstupem na 45 metrů vysokou vyhlídkovou věž. Vybudování stezky přišlo na 170 milionů korun. Letos očekává dvoumiliontého návštěvníka.
Poslední v Krkonoších prokazatelně ulovený medvěd byl v roce 1726 v oblasti Sedmidolí nad Špindlerovým Mlýnem.