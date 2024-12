Skiareály v Krkonoších oblevu ustojí, ve Špindlu přidají další tratě

Špindlerův Mlýn zahájil sezonu začátkem prosince, nyní se lyžuje na Medvědíně, Hromovce a Horních Mísečkách, v pátek se poprvé otevřela černá sjezdovka ve Stohu. O víkendu skiareál přidá červenou sjezdovku FIS ve Svatém Petru. Celkem pojedou čtyři lanovky a tři vleky.

„Od víkendu bude v provozu sedmnáct kilometrů tratí. Pokud se ochladí, budeme zasněžovat, abychom mohli co nejdříve otevřít další sjezdovky, například Hřiště ve Svatém Petru,“ informoval ředitel skiareálu René Hroneš.

Špindlerův Mlýn hlásí 40 až 50 centimetrů sněhu. Zájem o lyžování v úvodu sezony je velmi slušný. O minulém víkendu ve Špindlu lyžovalo na pět tisíc návštěvníků, v týdnu podle Hroneše tisíc lyžařů denně.

V Peci jedou skibusy

Ve SkiResortu Černá hora – Pec je otevřeno 18 kilometrů sjezdovek na Černé hoře a v Peci pod Sněžkou. Od víkendu platí ceník hlavní sezony.

„Na sjezdovkách je od 50 do 80 centimetrů sněhu. Od soboty 21. prosince spouštíme provoz skibusů a také lyžařského přejezdu SkiTour mezi Černou horou a Pecí,“ uvedla mluvčí resortu Zina Plchová. V Peci jezdí tři skibusové linky, další obsluhuje penziony v Janských Lázních.

Na Černé hoře jsou k dispozici sjezdovky Anděl, Hofmanky a Zalomená. „Ford Černohorská je připravená z vrcholu Černé hory až k dolní stanici kabinkové lanovky,“ poznamenala mluvčí.

Na vrcholu jsou otevřené dětské sjezdovky Sport 1 a 2. Jezdí kabinová lanovka z Janských Lázní a šestisedačka Hofmanky Expres. V okolí Černé, Světlé a Liščí hory je pro běžkaře upraveno asi 20 kilometrů tratí.

Pec pod Sněžkou nabízí 10 ze 14 sjezdovek včetně Javoru, Smrku, Zahrádek, Hnědého vrchu a Javořáku, celkem devět kilometrů tratí. Jezdí osm vleků a dvě lanovky. V sobotu bude večerní lyžování na Javoru, od 25. prosince už každý den. V ostatních areálech SkiResortu se zatím nelyžuje.

Ve Velké Úpě od soboty jezdí pouze lanová dráha na Portášky pro pěší. Do Vánoc se tu stejně jako v Černém Dole lyžovat podle všeho nebude. „Zahájení sezony v obou areálech očekáváme nejdříve 25. prosince,“ dodala Plchová.

V Malé Úpě je otevřená hlavní kilometrová sjezdovka Pomezky a poloviční Rennerovka v areálu U Kostela. V sobotu se začíná lyžovat také na Benecku, kde lanová dráha Kejnos bude v provozu už každý den.

Herlíkovice u Vrchlabí o víkendu pustí lanovku na Žalý, připravená bude půldruhého kilometru dlouhá sjezdovka Rodinná. Jednodenní skipas bude stát 300 korun pro všechny věkové kategorie. Sezonu v sobotu zahájí také obecní areál ve Strážném.

Kikirikiii pojede koncem roku

Nejlepší lyžování v Říčkách v Orlických horách nabízí červená sjezdovka, kde leží metr sněhu. Otevřená je také černá sjezdovka s půlmetrovou vrstvou. Modrou, kde se v týdnu lyžovalo na přírodním sněhu, museli vlekaři dočasně zavřít.

„Místy už nebyla způsobilá provozu, ale věříme, že nám příroda pomůže a brzy ji znovu otevřeme,“ informoval skipark na webu. Na začátek tratí jezdí šestisedačková lanová dráha.

Sezonu v sobotu zahájí Deštné v Orlických horách na modré sjezdovce Marta, kterou obsluhuje čtyřsedačková lanovka. Otevřená bude v celé délce, leží na ní asi 80 centimetrů sněhu. První večerní lyžování Deštné plánuje na 25. prosince. Na spuštění červené sjezdovky a nové lanové dráhy Kikirikiii si lyžaři ještě počkají.

„Musíme ještě udělat zátěžovou zkoušku na lanovce a dosněžit sjezdovku. Do Vánoc určitě v provozu nebude, chtěli bychom to stihnout do konce roku,“ naznačil šéf skiareálu Petr Prouza.

Repasovaná šestisedačka, kterou Deštné získalo z jihotyrolského Kronplatzu, je největší letošní investicí na východočeských horách. Do lanovky a budovy s pokladnami, toaletami a sklady areál vložil na 100 milionů korun. Kikirikiii nahradila starý kotvový vlek a pomalou dvousedačku.

V Orlickém Záhoří bude od soboty v provozu lanovka s 1,7kilometrovou sjezdovkou. Už od konce listopadu se lyžuje na půlkilometrové sjezdovce v Šerlišském mlýně nedaleko Deštného.

Obleva, která zasáhla hory, zatím neumožnila spustit sezonu v níže položených střediscích. Vleky zatím stojí v Mladých Bukách u Trutnova, na Kněžickém vrchu ve Vrchlabí nebo ve Svobodě nad Úpou. O víkendu se vrátí zimní počasí, teploty na horách klesnou pod nulu a sněžit by podle meteorologů mělo i ve středních polohách.