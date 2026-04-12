Snaha o zachování krajiny. V Krkonoších lze žádat o příspěvek na ochranu luk

Autor: iDNES.cz, ČTK
  10:02aktualizováno  10:02
Hospodáři v Krkonoších mohou opět žádat o finanční příspěvek na šetrnou péči o cenné horské louky nebo porosty, které jsou významné z hlediska zachování krajinného rázu. Podpora je dostupná pro žadatele s výměrou lučního porostu od 0,3 do pěti hektarů. Noví žadatelé nebo lidé, u kterých v tomto ohledu nastala nějaká změna, by měli svoji žádost podat do poloviny května.
Louka na Niklově vrchu v Malé Úpě v Krkonoších se dostala do finále soutěže Miss louka 2013. | foto: Archiv KRNAP

U Luční boudy před pěti dny nasněžilo, pak přišly vydatné deště i záplava, teď...
Miss louka 2013 leží v Mokrých Jámách v Horní Malé Úpě v Krkonoších.
Sněhové pole Mapa republiky v Krkonoších (13. května 2025)
Na hranici národního parku v Černém Dole mohl vyrůst apartmánový komplex,...
20 fotografií

„Příspěvek slouží jako podpora péče o cenné trvalé travní porosty, a to správnými a šetrnými způsoby, jako je seč s úklidem travní hmoty nebo extenzivní pastva. Za seč se nepovažuje mulčování. Nežádoucí je také mulčování s následným vyhrabáním travní hmoty, a to hlavně kvůli nešetrnosti vůči bezobratlým živočichům,“ sdělil mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.

O post ředitele krkonošského parku se uchází 13 lidí, čtyři z nich jsou ze správy

Podle zástupců národního parku jsou krkonošské louky jedinečným fenoménem vzácné druhové bohatosti závislé na generacích krkonošských hospodářů, bez nichž loukám hrozí rychlý zánik. Na znehodnocení značné části krkonošských luk měl vliv zánik víc než 400 let trvajícího tradičního hospodaření, který nastal po roce 1945.

Žadatelům, kteří podávali v minulých letech víceletou žádost, Správa KRNAP zašle na přelomu jara a léta dokument nazvaný Dohoda o provedení managementových opatření. „V případě změn ze strany žadatelů, nebo pokud již nemají zájem o pobírání finančního příspěvku, je nutné tyto změny nahlásit do 15. května,“ uvedl Drahný. Podrobnější informace jsou na webu.

Historické domky se proměnily ve staveniště, ukážou v nich dějiny Vrchlabí

Příspěvek je na obhospodařovanou plochu travního porostu, jehož výměra je stanovena na základě zákresu do leteckého snímku na Správě KRNAP. Zdrojem příspěvku je Ministerstvo životního prostředí a nelze jej kombinovat s dotacemi z Agroenvironmentálně-klimatických programů ministerstva zemědělství.

V Krkonoších jsou tři základní fenomény, arkto-alpínská tundra na hřebenech hor, lesy a louky. Bez péče by louky zarostly.

Nejčtenější

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

OBRAZEM: Více jak půl století starý most v Hodkovicích šel k zemi. Zbořili jej přes noc

Více jak půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc.

Více jak půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo jeho demolici v úterý. Uzavírky a objížďky komplikují dopravu. Do půl roku má na...

12. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

První Vesnice roku Telnice si i po 30 letech udržuje aktivní spolkovou činnost

ilustrační snímek

Telnice na Brněnsku se stala před 30 lety první oceněnou obcí v soutěži Vesnice roku. Když tehdy zástupci obce přebírali ocenění v Rakousku, dostali velkou...

12. dubna 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

Žádné jehly, jen stěr z úst. Sokol Jihlava pořádá nábor dárců pro nemocnou Elenu

Pohled upřený k naději. Elena Krebsová v jihlavské sokolovně, která se pro ni...

Je jí třiadvacet, studovala v Brně regeneraci a výživu a její život se točil kolem pohybu. Pak přišly čtyřicítky horečky a následně diagnóza, kterou nikdo nechce slyšet: leukémie. Elena Krebsová...

12. dubna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

V ústecké části Střekov přibudou další parkovací zóny pro residenty

ilustrační snímek

Parkování pro residenty se rozšíří do další části ústecké čtvrti Střekov. Na Nové Vsi brzy přibudou placená modře označená stání. Obvod se snažil domluvit s...

12. dubna 2026  8:39,  aktualizováno  8:39

