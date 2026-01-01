zavřít
1 / 17
náhledy
Do Krkonoš dorazila pravá zima (23. listopadu 2026).
Autor: Martin Veselý,
MAFRA
Do Krkonoš dorazila pravá zima (23. listopadu 2026).
Autor: Martin Veselý,
MAFRA
Do Krkonoš dorazila pravá zima (23. listopadu 2026).
Autor: Martin Veselý,
MAFRA
Do Krkonoš dorazila pravá zima (23. listopadu 2026).
Autor: Martin Veselý,
MAFRA
Do Krkonoš dorazila pravá zima (23. listopadu 2026).
Autor: Martin Veselý,
MAFRA
Do Krkonoš dorazila pravá zima (23. listopadu 2026).
Autor: Martin Veselý,
MAFRA
Do Krkonoš dorazila pravá zima (23. listopadu 2026).
Autor: Martin Veselý,
MAFRA
Do Krkonoš dorazila pravá zima (23. listopadu 2026).
Autor: Martin Veselý,
MAFRA
Do Krkonoš dorazila pravá zima (23. listopadu 2026).
Autor: Martin Veselý,
MAFRA
Do Krkonoš dorazila pravá zima (23. listopadu 2026).
Autor: Martin Veselý,
MAFRA
Do Krkonoš dorazila pravá zima (23. listopadu 2026).
Autor: Martin Veselý,
MAFRA
Do Krkonoš dorazila pravá zima (23. listopadu 2026).
Autor: Martin Veselý,
MAFRA
Do Krkonoš dorazila pravá zima (23. listopadu 2026).
Autor: Martin Veselý,
MAFRA
Do Krkonoš dorazila pravá zima (23. listopadu 2026).
Autor: Martin Veselý,
MAFRA
Do Krkonoš dorazila pravá zima (23. listopadu 2026).
Autor: Martin Veselý,
MAFRA
Zasněžovat začali také ve Špinderově Mlýně (23. listopadu 2026).
Autor:
Skiareál Špindlerův Mlýn
V Krkonoších nasněžilo a začátek lyžařské sezony je na spadnutí