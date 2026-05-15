Na hřebenech Krkonoš chumelilo, Sněžka hlásí několik centimetrů nového sněhu

Na hřebenech Krkonoš bylo v pátek ráno kolem nuly. Podle polské horské služby bylo na Sněžce šest centimetrů sněhu, z toho většina nového. Klima na Sněžce je navzdory nevelké nadmořské výšce 1 603 metrů arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v Krkonoších.
V Krkonoších má být v pátek dopoledne zataženo s deštěm, odpoledne se mohou vyskytnout přeháňky, výjimečně i bouřka. Večer budou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty budou do 11 stupňů Celsia, nad tisíc výškových metrů čtyři až osm stupňů nad nulou.
O víkendu bude pokračovat počasí s podprůměrnými teplotami, převažující velkou oblačností, vyplynulo z informací meteorologů.
Na hřebeny Krkonoš se lze dostat denně z Pece pod Sněžkou, odkud jezdí v závislosti na počasí kabinová lanovka. V pátek ráno byly v provozu oba úseky.
V sobotu se dostane do pravidelného denního provozu také kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu. Ostatní lanovky v Krkonoších v Královéhradeckém kraji v letním režimu jezdí zatím jen o víkendu.