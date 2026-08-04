Nemluvil a neměl doklady. Policisté už znají identitu neznámého muže z Krkonoš

Záchranář se obrátil na policisty z Pece pod Sněžkou před 20. hodinou. Když hlídka dorazila, řekl jim, že muž nekomunikuje a už si ho všiml o víkendu, jak seděl na autobusové zastávce.
Když pak policisté žádali, ať muž prokáže svou totožnost, neuspěli. Nereagoval a nedal jim žádný doklad.
S ohledem na jeho zdravotní stav ho záchranáři převezli do nemocnice, kde lékaři vyloučili přítomnost alkoholu a jiných návykových látek.
Policisté v úterý zveřejnili fotografie a požádali o pomoc při ztotožnění muže.
„V současné době již známe totožnost muže nalezeného v Temném Dole. Jedná se o cizího státního příslušníka. Na základě výzvy v médiích jsme na lince 158 přijali desítky podnětů, které jsme všechny prověřili. Všem děkujeme za spolupráci,“ uvedla v pátek mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.
Potvrdila, že policie směřovala výzvu i do zahraničí, nic dalšího však sdělit nechtěla.
Základna ZZS v Temném Dole, před níž se ležící muž našel
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