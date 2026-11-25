Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém kraji leží vrstva uježděného sněhu. V Krkonoších, například na cestě k hraničnímu přechodu Pomezní Boudy, má vrstva sílu několika centimetrů. Silničáři cesty posypali drtí. V Krkonoších v noci na dnešek teploty klesly pod minus deset stupňů Celsia. Uvedli to dnes ráno silničáři a meteorologové.
Hlavní silniční tahy včetně dálnic D11 a D35 v Královéhradeckém kraji byly ráno většinou suché a sjízdné bez omezení. Teploty se ráno v kraji nejčastěji pohybovaly od minus tří stupňů do nuly. Nejchladněji bylo na krkonošské Luční boudě, a to minus 12 stupňů. Na hřebenech hor leží až 40 centimetrů sněhu.
Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji jasno až polojasno, později večer bude od jihu přibývat oblačnost. Teploty by se měly pohybovat od nuly do tří stupňů. Na horách má být od minus čtyř do minus jednoho stupně Celsia.