Krkonošský SkiResort Černá hora - Pec investoval před sezonou 70 milionů korun

Krkonošský SkiResort Černá hora – Pec letos před lyžařskou sezonou investoval do rozvoje 70 milionů korun, zejména do zasněžování, úpravy sjezdovek a provozní techniky. Zahájení zimní sezony 2026/2027 ve SkiResortu předpokládají 27. listopadu na Černé hoře, informovali dnes ČTK jeho zástupci. Ceny celoresortových skipasů se zvýší o osm procent.
"SkiResort propojuje šest areálů východních Krkonoš a nabízí 50 kilometrů sjezdovek na jeden skipas. Do nadcházející zimy vstupuje s dalšími investicemi do provozního zázemí i s výraznějším cenovým zvýhodněním online nákupu," uvedla mluvčí SkiResortu Zina Plchová.
Při přípravě na první lyžování využije SkiResort také loňské investice včetně akumulační nádrže na Černé hoře, která umožní rychlejší zasněžování. "Pokud to počasí a sněhové podmínky dovolí, první lyžaři vyjedou na sjezdovky Černé hory v pátek 27. listopadu. Otevření dalších sjezdovek a areálů bude následovat podle aktuálních podmínek," řekla Plchová.
Ceny skipasů se pro sezónu 2026/2027 zvýší v průměru o osm procent. Konkrétní změna se liší podle typu skipasu. Naopak samostatné skipasy pro areály Velká Úpa a Černý Důl zůstávají na stejné cenové úrovni třetím rokem. "Lyžaři mohou cenu výrazně ovlivnit nákupem online a v předstihu. Zatímco v minulé sezóně dosahovalo zvýhodnění nejvýše 30 procent, letos bude možné online koupit skipasy až se 40procentní slevou oproti pokladně. Platí, že čím dřív lyžaři nakupují, tím levnější skipas je,“ řekla ČTK Plchová.
Jednodenní skipas pro dospělého bude možné v hlavní sezóně pořídit online od 1190 korun, dětský skipas od 770 korun a jednodenní skipas pro dospělého s dítětem do šesti let od 1550 korun. Nákupem online mohou návštěvníci ušetřit oproti cenám na pokladnách, kde bude jednodenní skipas pro dospělého stát 1590 korun, pro dítě 1030 korun a pro dospělého s dítětem do šesti let 1690 korun. "Meziročně se cena jednodenního skipasu pro dospělého na pokladně zvýší o 6,7 procenta,“ sdělila Plchová.
Prvním v prodeji je letos Flexiskipas, který spojuje jistotu pevné ceny s volným výběrem termínu. Platí ve všech šesti areálech SkiResortu. Lze ho zakoupit pouze online na www.skiresort.cz do 18. prosince. "Dospělý zaplatí za celodenní lyžování 1250 korun a může vyrazit kterýkoliv den zimní sezóny 2026/2027 bez ohledu na aktuální ceny skipasů. Termín nemusí určit při nákupu, vybere si ho až podle svých možností," uvedla Plchová.
SkiResort letos významně investoval do zasněžování. Na Černé hoře přibude deset stacionárních sněžných děl na sjezdovkách Hofmanky, Zalomená a Protěž. Dalších osm děl posílí zasněžování v Černém Dole a dvě ve Velké Úpě. O úpravu sjezdovek se na Černé hoře a v Peci budou starat také čtyři nové rolby. Provozní techniku doplní tři nové sněžné skútry pro Černou horu, Pec a Velkou Úpu.
SkiResort připravuje na sezonu přes 80 akcí, jednou z prvních bude 5. prosince Mikulášský start zimy v Panorama parku na Černé hoře.