náhledy
Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu 2025)
Autor: David Taneček, ČTK
Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu 2025)
Autor: David Taneček, ČTK
Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu 2025)
Autor: David Taneček, ČTK
Labská bouda s vodopádem na pohlednici odeslané roku 1959
Autor: Fr. Bittner, sbírka M. Prušové
Rok 1971 - do konce stavby chybí ještě čtyři roky.
Autor: Archiv Krkonošského muzea Vrchlabí
Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu 2025)
Autor: David Taneček, ČTK
Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu 2025)
Autor: David Taneček, ČTK
Labskou boudu v Krkonoších čeká přestavba.
Autor: Helena Hejdová
Klára Sovová je majitelkou a provozovatelkou hned dvou vyhlášených krkonošských bud – Labské a Luční.
Autor: ČTK
Krkonošská Labská bouda po podzimních opravách pláště budovy (říjen 2021)
Autor: archiv Kláry Sovové
Řemeslníci na Labské boudě opravují betonovou fasádu. (31. července 2023)
Autor: Tomáš Plecháč, MF DNES
Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu 2025)
Autor: David Taneček, ČTK
Majitelé investovali za třináct let do krkonošské Labské boudy kolem 30 milionů korun. (11. listopadu 2025)
Autor: David Taneček, ČTK
Restaurace a bufet na Labské boudě ročně obslouží okolo 100 tisíc lidí. (11. listopadu 2025)
Autor: David Taneček, ČTK